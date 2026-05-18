«Δεν περισσεύει κανείς, αλλά...»

H συζήτηση ήταν πυκνή στο Συνέδριο της ΝΔ για τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ειδικά για το εάν ο τελευταίος προχωρήσει τελικά σε ίδρυση νέου κόμματος.

Και δεν πέρασαν απαρατήρητα τα λόγια αρκετών κορυφαίων που ζήτησαν να υπάρξουν «γέφυρες» με τους δυο πρώην πρωθυπουργούς. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως «την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και όσοι συμμετέχουν στους αγώνες».

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το εάν κεντρικά η κυβέρνηση απευθύνει κάλεσμα προς τους κυρίους Καραμανλή και Σαμαρά.

Και ιδού η απάντησή του (την οποία επανέλαβε δυο φορές)

«Είναι αυτονόητο πως όταν επίκειται μία μάχη που θα κρίνει αν η χώρα πάει μπροστά ή γυρίσει πίσω, δεν περισσεύει κανείς πολλώ δε μάλλον άνθρωποι που ηγήθηκαν της παράταξης και της χώρας. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι εμείς θα πάρουμε αποστάσεις από κορυφαίες πολιτικές επιλογές πρωτίστως σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής...».