«Ευρωπαϊκό χωρίς buzzer beater και αυτοδυναμία»: Το τρίποντο Μαρινάκη και η πρόβλεψη για Final Four

Ένα 24ωρο πριν από το πρώτο τζάμπολ του Final Four της EuroLeague 2026 στο Telekom Center Athens, ο Παύλος Μαρινάκης άφησε για λίγο την πολιτική επικαιρότητα και μπήκε σε μπασκετικό mood. Με διάθεση χαλαρή, χιούμορ και αρκετές δόσεις… ερυθρόλευκης νοσταλγίας, απάντησε σε ένα γρήγορο Q&A αποκλειστικά αφιερωμένο στην «πορτοκαλί θεά» ενώ δεν δίστασε να δοκιμάσει το χέρι του έξω από τη γραμμή των 6,75μ.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έκρυψε την αδυναμία του στον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο χαρακτήρισε αγαπημένο του παίκτη όλων των εποχών στην EuroLeague, ενώ όταν κλήθηκε να επιλέξει ποιον θα ήθελε δίπλα του για… μεταμεσονύχτια σουβλάκια μετά από αγώνα, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη τον Γιώργο Πρίντεζη.



Από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συζήτησης ήταν όταν του ζητήθηκε να διαλέξει ποιος θα έδινε την κρίσιμη ασίστ στο τελευταίο δευτερόλεπτο ανάμεσα στους Τόμας Γουόκαπ και τον Εβάν Φουρνιέ. Ο ίδιος, όμως, έκανε την ανατροπή, βάζοντας στην κουβέντα τον Δημήτρη Διαμαντίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη παιδιά, αλλά…».



Για τον πιο ολοκληρωμένο παίκτη της φετινής EuroLeague, ο Παύλος Μαρινάκης ξεχώρισε δύο ονόματα: τον Ζαν Μοντέρο και τον Σάσα Βεζένκοφ, ενώ ως κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ χαρακτήρισε «ξεκάθαρα» τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Υπουργικό χαρτοφυλάκιο στον Γουόκαπ

Δεν έλειψαν όμως και οι πολιτικές… πάσες. Στο δίλημμα «ευρωπαϊκό με buzzer beater ή αυτοδυναμία», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε διπλωματικά αλλά με νόημα: «Μπορούμε να πάρουμε ευρωπαϊκό χωρίς buzzer beater και αυτοδυναμία». Παράλληλα, αν έπρεπε να δώσει υπουργικό χαρτοφυλάκιο σε παίκτη του Ολυμπιακού, αυτό θα πήγαινε στον Γουόκαπ, τον οποίο χαρακτήρισε «μυαλό της ομάδας και εξαιρετικό παιδί».



Όταν, πάντως, ρωτήθηκε ποιον προπονητή δεν θα ήθελε να έχει στα αποδυτήρια πριν από έναν τελικό, προτίμησε να… σφυρίξει αδιάφορα, αποφεύγοντας να δώσει απάντηση.



Τέλος, προέβλεψε ότι η Βαλένθια μπορεί να κάνει την έκπληξη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον ισπανικό «εμφύλιο» του Final Four, ενώ ως κορυφαίες ομάδες που κατέκτησαν την EuroLeague τα προηγούμενα χρόνια ξεχώρισε τον Παναθηναϊκό του 2009 και τον Ολυμπιακό του 2013.