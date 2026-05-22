Final Four στην Αθήνα: Στο γκαλά της Euroleague ο Νίκος Ανδρουλάκης

Το «παρών» στο λαμπερό γκαλά της EuroLeague, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/5) στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενόψει του Final Four της Αθήνας, έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσω Instagram, δημοσιεύοντας εικόνες από το εντυπωσιακό drone show που φώτισε τον ουρανό πάνω από το Νιάρχος, αλλά και φωτογραφίες όπου ποζάρει δίπλα στο βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης.

Intime

Το gala συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και του αθλητισμού, με παρουσίες που ξεχώρισαν, όπως εκείνες των Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Σοφοκλή Σχορτσιανίτη και Παναγιώτη Γιαννάκη.

Intime

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σε μία βραδιά με έντονο άρωμα μπάσκετ και υψηλούς συμβολισμούς ενόψει της κορύφωσης της διοργάνωσης στην Αθήνα.

Intime