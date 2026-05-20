Debate (πραγματικό) Μαρινάκη - Χρηστίδη για τον Τύπο και τα fake news

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο και δεν το καταλάβαμε; Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής στο συνέδριο της ΝΔ: Εκλογές το 2027.

Ωστόσο, η περιρρέουσα πολιτική ατμόσφαιρα άλλα δείχνει.

Έρχεται σήμερα το απόγευμα (στις 19:00, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού) και ένα debate και άντε μετά να πειστούν οι καχύποπτοι ότι οι κάλπες θα αργήσουν. Κι όμως...

Το debate δεν είναι προεκλογικό, αλλά κάλλιστα θα μπορούσε και να είναι.

Από τη μια πλευρά του τραπεζιού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Από την άλλη, ο βουλευτής νότιου τομέα του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης.

Θέμα «Ελευθερία του Τύπου, social media & fake news». Ό,τι πρέπει δηλαδή για να γίνει μια ζωήρη αντιπαράθεση, μπορεί και σύγκρουση.

Εξάλλου, ο Χρηστίδης εδώ και τόσες ημέρες ζητούσε διακαώς ντιμπέιτ με τη Νίκη Κεραμέως για τα εργασιακά.

Τελικά, θα μονομαχήσει με τον Παύλο Μαρινάκη. Η διοργάνωση ανήκει στο Debate House.