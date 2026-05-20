Το παρασκήνιο της παραίτησης Καλπάκη - Το τελευταίο τηλέφωνο και οι επόμενες κρίσιμες ημερομηνίες

Νωρίς χθες το πρωί, ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσιζε να διαβεί την είσοδο της ΕΡΤ και να καταθέσει τη δική του αλήθεια. Διαβεβαίωσε, μάλιστα, πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση περί αυτοδιάλυσης του κόμματος ούτε αναστολής λειτουργίας ούτε κάτι που να αφορά τα περιουσιακά στοιχεία. Συμπληρώνοντας, και εκφράζοντας τη διάθεση του, τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις εκλογές σε ενωτικό σχήμα.



Το τηλεφώνημα από τον Καλπάκη

Δεν πέρασε αρκετή ώρα, όταν το κινητό του τηλέφωνο, ήχησε. Ήταν ο Στέργιος Καλπάκης, γραμματέας του κόμματος που τον κάλεσε για να του ανακοινώσει την απόφαση του. Λέγεται πως ο διάλογος μεταξύ τους, δεν ξέφυγε του πολιτικού πολιτισμού.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θέλησε να τον μεταπείσει, κάνοντας λόγο για το επόμενο κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υποψιασμένος από τις προηγούμενες ημέρες. Η ανακοίνωση της παραίτησης του, δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία. Ίσως η χρονική στιγμή να ήταν η χειρότερη καθώς προκάλεσε μια ακόμη σεισμική δόνηση στο οικοδόμημα της Κουμουνδούρου, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του FLASH, περί μαζικών αποχωρήσεων.

Ο πρώην γραμματέας του κόμματος δεν θα παρευρεθεί στην επόμενη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας αλλά θα είναι παρών στη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής αφού δεν έχει παραιτηθεί από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Προς μία ιστορική Κεντρική Επιτροπή



«Είναι διαφορετικό να απομακρύνονται και να αδρανοποιούνται τα μέλη και άλλο είναι οι παραιτήσεις της ηγεσίας», σημείωνε δηκτικά υψηλόβαθμος παράγοντας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εξελίξεις, πλέον, είναι ραγδαίες:

-για να αντικατασταθεί ο Στέργιος Καλπάκης, θα πρέπει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία που θα συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα κληθεί να ψηφίσει για το νέο γραμματέα.



-μια συνεδρίαση που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί πριν τις αρχές Ιουνίου καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η πολιτική γραμματεία.



-και αυτό διότι τα δυο επόμενα Σαββατοκύριακα, είναι απαγορευτικά. Το επόμενο είναι πολύ νωρίς και το μεθεπόμενο είναι του Αγίου Πνεύματος. Εξάλλου την ερχόμενη Τρίτη είναι η 26η Μαΐου-ημερομηνία ανακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Αρκετοί θεωρούν πως το χρονικό διάστημα μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα είναι καθοριστικό για τις όποιες εξελίξεις. Εκτιμάται πως η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας δεν θα αντιμετωπίσει μόνο τις διαδικαστικές αλλαγές αλλά και την κοινοβουλευτική διαγραφή του Παύλου Πολάκη -ο οποίος είναι αποφασισμένος να προσέλθει- την ίδρυση του νέου κόμματος, την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως, η κεντρική επιτροπή να είναι και ιστορική…

Εντός της Κουμουνδούρου, είναι γεγονός πως έχει ενισχυθεί το «κομματικό πνεύμα». Τόσο η διαγραφή του βουλευτή Χανίων όσο και η στάση βουλευτών που παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως ανήμερα της εκδήλωσης της 26ης Μαΐου αλλά και το διάστημα που θα ακολουθήσει, θα εμφανιστεί ένα τσουνάμι παραιτήσεων. Με ότι συνεπάγεται αυτό για την ύπαρξη, κυριολεκτικά, του ΣΥΡΙΖΑ.