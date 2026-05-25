Ανδρουλάκης και Φάμελλος για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού: «Συγχαρητήρια σε όλους...»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό δήλωσε: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό! Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα!».



Από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε τα εξής: «Ο Ολυμπιακός άξιος πρωταθλητής του ευρωπαϊκού μπάσκετ! Σήμερα ο Ολυμπιακός έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο της ένδοξης ιστορίας του με την κατάκτηση της Euroleague 2026, γεμίζοντας υπερηφάνεια κάθε φίλο της ομάδας, κάθε φίλαθλο, κάθε Έλληνα. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της πρωτιάς, παίκτες, προπονητές, διοίκηση και στον κόσμο του συλλόγου. Ένα μεγάλο μπράβο για την κατάκτηση της κορυφής της μπασκετικής Ευρώπης».

