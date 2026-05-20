ΣΥΡΙΖΑ: Ακυρώσεις τηλεοπτικών εμφανίσεων από στελέχη λόγω Τσίπρα

Τα έγραψε από χθες ο FLASH για αυτό το δραματικό δεκαήμερο που έχει μπροστά του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και ακολουθεί η Νέα Αριστερά.

Με πλεονάζουσα κατανόηση γράφω για τις δυσκολίες που έμαθα ότι έχουν οι διάφοροι συριζαίοι για τις εμφανίσεις τους στα τηλεοπτικά «παράθυρα» από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας γιατί υπάρχει η «ιερή στιγμή» της 26ης Μαϊου.

Οπότε, θεωρώ απόλυτα λογικό αυτό που μου μετέφεραν για μαζικές ακυρώσεις τηλεοπτικών εμφανίσεων από στελέχη που δε θέλουν να βγουν κοντά σε αυτή την «ιερή στιγμή».

Και, μεταξύ μας, καλύτερα να είσαι «πρώτη γραμμή» στο Θησείο παρά σε κάποιο «παράθυρο» και να λες αρλούμπες.