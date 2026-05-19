Ο Τσίπρας «οδηγεί» σε διάλυση τον ΣΥΡΙΖΑ - Σενάριο Συνεδρίου που θα σφραγίσει το τέλος

Έντεκα χρόνια πριν, στις 11 Μαρτίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ, αναδεικνύονταν με ποσοστό 36,34%, πρώτο κόμμα, λαμβάνοντας την εντολή διακυβέρνησης της χώρας. Σήμερα, βρίσκεται σε μια περιδίνηση, βαθιά κρίση και κινδυνεύει να κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.

Ορατό το σενάριο της διάλυσης

Η διαγραφή του Παύλο Πολάκη, ήταν ένα ακόμη τραυματικό επεισόδιο, στα τόσα που έχουν καταγράφει, στα έντεκα αυτά χρόνια. Ο κίνδυνος της διάλυσης είναι ορατός και, ίσως, το πιθανότερο. Οι σχέσεις εντός της Κουμουνδούρου, δεν θυμίζουν τίποτα από το ισχυρό κυβερνητικό κόμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας , ανακοίνωσε την ίδρυση άλλου κόμματος(!), και ο ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από πολλαπλές διασπάσεις και αποχωρήσεις, βρίσκεται ενώπιον του φάσματος της απόλυτης καταστροφής ή αυτοδιάλυσης, όπως, πλέον υποστηρίζεται και δημοσίως.

Οι επόμενες δέκα ημέρες είναι από τις κρισιμότερες στην ιστορία της αριστεράς. Τα περισσότερα μέλη και στελέχη του κόμματος, έχουν αρχίσει ήδη να αποχωρούν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως σε σύντομο χρονικό διάστημα τα γραφεία της Κουμουνδούρου, θα είναι άδεια. Ακόμη και αν από κάποιους γίνει, η ύστατη προσπάθεια της συνέχισης, τίποτα δεν θα θυμίζει το πάλαι ποτέ ισχυρό κυβερνητικό κόμμα.

Είναι γεγονός πως μετά το σοκ της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, πραγματοποιείται μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Για αυτό το λόγο δεν θα πραγματοποιηθεί καμία συνεδρίαση κανενός κομματικού οργάνου. Είναι, όμως, αρκετά δύσκολο να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να επικρατήσει η…προεκλογική ενότητα. Γιατί, όπως, σχεδόν, όλοι αναγνωρίζουν θα είναι απίθανο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εθνικές εκλογές.Εκτιμάται, δε, πως μετά τις 26 Μαΐου, θα υπάρξει ένα τσουνάμι αποχωρήσεων. Ήδη εδώ και καιρό οι οργανώσεις του κόμματος, όσες ακόμη παραμένουν εν λειτουργία, υπολειτουργούν. Ολόκληρος ο κομματικός μηχανισμός έχει αδρανοποιηθεί.

Συνέδριο (;) τέλους

Η ανάγκη της διοργάνωσης εντός διαρκούς συνεδρίου, θα είναι η κορυφαία κομματική εκδήλωση αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει, κάτι δραματικά. Θα επιβεβαιωθεί η ρήξη, η ασυνέχεια και κυρίως οι διαφορετικοί δρόμοι. Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, στα ιστορικά συνέδρια των διασπάσεων. Αυτό που θα συμβεί, όπως, τουλάχιστον, εκτιμάται, θα είναι η οριστική απόφαση.

Είναι γεγονός πως ο Σωκράτης Φάμελλος επεδίωξε να κρατήσει τις δύσκολες ισορροπίες εντός και εκτός των τειχών. Ίσως ο πιο δύσκολος ρόλος ενός προέδρου που από την πρώτη ημέρα βρισκόταν υπό αίρεση. Οχι σε προσωπικό επίπεδο αλλά σε κομματικό καθώς όλοι τον καλούσαν να λάβει μια ιστορική απόφαση. Να διαλύσει το κόμμα του.

Το επόμενο δεκαήμερο, θα είναι αποκαλυπτικό για όλους. Αλλά όπως έλεγε και ένα μπαρουτοκαπνισμένο στέλεχος της αριστεράς «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω». Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του πάλαι ποτέ κυβερνητικού κόμματος, βρίσκονται στο φάσμα της διάλυσης. Οι βουλευτές, τα μέλη και τα στελέχη, ήδη παραιτούνται ή δηλώνουν δημοσίως την προτίμηση τους να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα.

Ένας ιστορικός κύκλος δείχνει να κλείνει…