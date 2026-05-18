Τσίπρας: Στην πλατεία Θησείου τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος - Βίντεο

Δυο ειδήσεις μέσα σε μία ημέρα από τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος πατάει «γκάζι» για το νέο κόμμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός με την πρωινή ανάρτησή του έκανε γνωστό πως στις 26 Μαϊου, όπως αποκάλυψε ο FLASH, θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα ενώ απόψε μιλώντας με πολίτες, στο πλαίσιο του Unmute Now Athens είπε πως η εκδήλωση θα γίνει στις 20:00 το βράδυ στην πλατεία Θησείου.

«Θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες» είπε εν μέσω χειροκροτημάτων καλώντας παράλληλα τους νέους να προσέλθουν στις κάλπες όποτε και εάν γίνουν οι εκλογές σε μία ξεκάθαρη επιλογή να απευθυνθεί στα νέα κοινά των ψηφοφόρων.