Η πικρία του Τσίπρα για την ψήφο των συνταξιούχων (που τους είχε πετσοκόψει) - Βίντεο

Στην ανακαινισμένη (από τον Μπακογιάννη) πλατεία Θησείου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα την προσεχή Τρίτη όπως επίσημα ανακοίνωσε ο ίδιος μιλώντας σε εκδήλωση του Unmute Now Athens με τη συμμετοχή κυρίως νέων ψηφοφόρων.

Και εκεί ο πρώην πρωθυπουργός είχε ένα ενδιαφέρον σημείο στη σύντομή παρέμβασή του:

«Οι μεγάλες γενιές είναι συνεπείς σε αυτή τη χώρα στις απόψεις τους, ψήφισαν ξανά και ξανά ΝΔ» είπε με μια δόση πικρίας αναπολώντας την εποχή της υπόσχεσής του για τη 13η σύνταξη το 2019 που δεν προχώρησε μετά από τις εκλογές και την αλλαγή της κυβέρνησης.

Ανθρώπινη η πικρία του πρώην πρωθυπουργού. Αλλά και πάλι πέρασε κάπως «στα ψιλά» το γεγονός ότι μέχρι να φτάσουν οι συνταξιούχοι να ακούσουν τη συγκεκριμένη δέσμευση είχαν δει τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται καμιά δεκαριά φορές από την «Πρώτη Φορά».

Περασμένα ξεχασμένα.

Άλλωστε είναι κάτι παραπάνω από εξόφθαλμο ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν στοχεύει (για την κάλπη) σε αυτές τις ηλικίες αλλά στους νεότερους ψηφοφόρους.