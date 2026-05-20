Τι όνομα θα έδινες στο κόμμα του Τσίπρα; Οι ευρηματικές προτάσεις των νέων που τον ενθουσίασαν

Μια πρωτότυπη και άκρως νεανική «δημοσκόπηση» στήθηκε στους δρόμους, με τους νέους να επιστρατεύουν τη φαντασία τους και να προτείνουν ονόματα για ένα ενδεχόμενο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Το σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας πληθώρα σχολίων, αλλά και μια απρόσμενη αντίδραση από τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό.

Από την «Πυξίδα» μέχρι το... «Ζωή, Ζητώ, Ώρα, Ήλιο». Οι απαντήσεις των νέων είχαν τα πάντα: Από κλασικούς πολιτικούς όρους μέχρι χιούμορ και αναφορές στο παρελθόν.

Αρκετοί κινήθηκαν σε γνώριμα λημέρια, προτείνοντας ονόματα όπως «Νέα Πορεία», «Νέα Προοδευτική Αριστερά» και το πιο ανατρεπτικό «Κυβερνώσα Αριστερά».

Η τάση της «Πυξίδας»

Το όνομα «Πυξίδα» φάνηκε να έχει ιδιαίτερη δυναμική, αφού προτάθηκε επανειλημμένα από διαφορετικούς νέους στο βίντεο, ως ένα σύμβολο νέου προσανατολισμού.

Οι ρομαντικοί και οι... «προφητικοί»

Άλλοι πρότειναν μονολεκτικές ή πιο ποιητικές επιλογές, όπως «Ορίζοντες» , «Η Συνέχεια» , «Ελπίδα ξανά» και «Επιστροφή». Το highlight του βίντεο, ωστόσο, ανήκει σε μια νεαρή κοπέλα η οποία, δηλώνοντας ότι έχει εμπνεύσει αρκετά τον «πρόεδρο», πρότεινε μια σειρά από λέξεις-κλειδιά: «Ζωή, Ζητώ, Ώρα, Ήλιο», αναρωτώμενη με χιούμορ αν «έπεσε μέσα».

Η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα

Η ανταπόκριση του κοινού δεν άφησε ασυγκίνητο τον Αλέξη Τσίπρα. Με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός έσπευσε να σχολιάσει το viral βίντεο, δείχνοντας να απολαμβάνει τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς.«Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και τροφοδοτώντας εκ νέου τις συζητήσεις στα πολιτικά πηγαδάκια για τα επόμενα βήματά του.