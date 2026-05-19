ΣΥΡΙΖΑ: Συνθήκες διάλυσης στην κορυφή της Κουμουνδούρου-Η παραίτηση Καλπάκη δημιουργεί νέα δεδομένα

Ανεξέλεγκτες πλέον οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είχε γράψει ο FLASH επίκειται «κύμα» παραιτήσεων από την Κουμουνδούρου ενόψει της 26ης Μαϊου και την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.

Σημειώνεται πως η αντικατάσταση Καλπάκη απαιτεί σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.

Παρά το γεγονός πως ο Σωκράτης Φάμελλος προσπαθεί να περισώσει την ενότητα του κόμματος η παραίτηση του δημιουργεί νέα δεδομένα. Καθώς το οικοδόμημα δείχνει να τρίζει από την ηγεσία και όχι από τη βάση. Μια παρατήρηση που βάζει φωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργεί συνθήκες διάλυσης.

«Παραλυτική κατάσταση»





Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι η παραίτηση μου δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δηλώνω ότι δεν θα είμαι υποψήφιος. Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλισης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη ΝΔ. Μόνη μου έγνοια, ως απλός στρατιώτης, είναι ο χώρος μας στις επόμενες εκλογές να είναι ενωμένος και όχι τραυματισμένος.



Σύντροφε Πρόεδρε,



Θεωρώ ότι μπορείς έστω και τώρα να αποσοβήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση, χωρίς να υποχωρήσεις από τις αποφάσεις σου αλλά με προωθητικές ενέργειες. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ανακοινώσεις συνεδρίαση της Κ.Ε. την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όπου θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκλιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλισης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. Το σίγουρο είναι ότι η σημερινή παραλυτική κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα.

Θέλω να σε ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες και για τη συνεργασία μας αυτούς τους δύσκολους μήνες. Θέλω να ευχαριστήσω την Αναπληρώτρια Γραμματέα Αναστασία Σαπουνά καθώς και όλα τα μέλη της Π.Γ. για τη συνεργασία και βεβαίως τα μέλη της Κ.Ε. που με εξέλεξαν σε αυτή την τόσο τιμητική θέση ευθύνης.



Με συντροφικούς χαιρετισμούς,



Στέργιος Καλπάκης