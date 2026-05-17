Υπογραφές... live για το κόμμα της Καρυστιανού - Παρών ο Αυγερινός και Έλληνας της Αγίας Πετρούπολης

Ζωντανά μεταδόθηκε από το γραφείο της στενής συνεργάτιδας της Μαρίας Καρυστιανού, στο Κολωνάκι η συγκέντρωση υπογραφών για το κόμμα που ετοιμάζεται. Αρκετοί άνθρωποι που στηρίζουν το νέο πολιτικό εγχείρημα, δήλωσαν την στήριξή τους με την υπογραφή τους, διαβάζοντας και συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.



Οι κυρίες Καρυστιανού και Γρατσία ήταν ντυμένες στα μαύρα και υποδέχονταν με χαμόγελα τον κόσμο. «Μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα... «Γράφουμε όλοι μαζί Ιστορία, την καλή και τη σωστή Ιστορία», πρόσθεσε, ευχαριστώντας τον κόσμο για τις υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

«Εύχομαι όλα να πάνε κατ' ευχήν και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα μας», είπε από την πλευρά της η κυρία Γρατσία.

Εν τέλει η κυρία Καρυστιανού διευκρίνισε ότι δεν θα μεταβεί τελικά αύριο στον Άρειο Πάγο προκειμένου να υποβάλλει την ιδρυτική διακήρυξη, καθώς, κατά πληροφορίες, αναμένουν ακόμα πολλούς ανθρώπους από την περιφέρεια που θέλουν να έρθουν στην Αθήνα και να συνυπογράψουν. Το ενδιαφέρον πλέον μετατοπίζεται στην εκδήλωση της 21ης Μαΐου, στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης, όπου και θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα.

Παρών και ο Θανάσης Αυγερινός

Στο δικηγορικό γραφείο βρισκόταν και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, που συστρατεύθηκε με την κυρία Καρυστιανού. Μάλιστα φαίνεται να βοηθά ανθρώπους να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα. Το live στα κοινωνικά δίκτυα έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης και επιχειρηματίας Στράτος Σιουρδάκης.



Μια κυρία που βρισκόταν στον χώρο είπε «για το καλό των παιδιών μας». «Για την ελευθερία των νέων» είπε ένας άλλος κύριος. «Αλλάζουμε σελίδα» είπε ένας άλλος παρευρισκόμενος στο γραφείο της κ. Γρατσία.



Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Καρυστιανού θα ανακοινώσει το κόμμα της την προσεχή Πέμπτη, 21 Μαΐου, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη.