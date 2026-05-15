«Αν αυτό δεν είναι υποκρισία τότε τι είναι;»: Πυρά Πλακιά κατά Καρυστιανού

Ευθείες βολές κατά της Μαρίας Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, κατηγορώντας την για «υποκρισία» και για χειρισμούς που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν σε ελλιπές κατηγορητήριο.

Ο κ. Πλακιάς υποστήριξε ότι το κατηγορητήριο που κατατέθηκε είχε ως αποτέλεσμα την παραπομπή του πρώην υπουργού Κώστα Αχ. Καραμανλή για πλημμέλημα, αφήνοντας αιχμές ότι η διαδικασία ήταν ανεπαρκής.

«Και τώρα τολμούν και δηλώνουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας… ποια; Αυτή που δημιούργησε την αθώωσή του», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Σε δεύτερη ανάρτηση, ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε και στον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, απαντώντας σε σχόλια χρηστών και αφήνοντας αιχμές για πολιτικές διεργασίες γύρω από την υπόθεση των Τεμπών και την Καρυστιανού.

Μεταξύ άλλων, διερωτήθηκε γιατί κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν στηρίξει δημόσια τη Μ. Καρυστιανού εμφανίζονται πλέον αποστασιοποιημένα, ενώ άφησε αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες.

«Όπως έστρωσε θα κοιμηθεί»

Σε εκτενή ανάρτησή του, ο κ. Πλακιάς επανήλθε, κατηγορώντας ότι το κατηγορητήριο ήταν «ελλιπέστατο», ενώ υποστήριξε πως υπήρξαν πολιτικές επιλογές που οδήγησαν σε «καταστροφικά αποτελέσματα» για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Η Καρυστιανού όπως έστρωσε θα κοιμηθεί», ανέφερε επίσης σε άλλη ανάρτηση, απαντώντας σε επικριτικά σχόλια χρηστών.