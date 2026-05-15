Και επίσημα στο κόμμα Καρυστιανού ο Θανάσης Αυγερινός

Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στις 21 Μαϊου για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.

Και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα πρόσωπα τα οποία θα την πλαισιώσουν σε αυτό το πολιτικό εγχείρημα αλλά και στο πολιτικό/ιδεολογικό πρόσημο το οποίο έχουν.

Από χθες αργά το βράδυ, τη συμμετοχή του στο κόμμα Καρυστιανού επιβεβαίωσε (επίσημα) ο δημοσιογράφος, ανταποκριτής του ΟPEN στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που είχαν προηγηθεί ότι θα αναλάβει τα ηνία στον τομέα της επικοινωνίας.

«Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία, δεν θα μπορούσα να μη συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την Ελπίδα ότι ευρύτατες δυνάμεις αξίζει κι έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα...» γράφει σε ανάρτησή του δίνοντας ένα πρώτο στίγμα για το τι θα ακούσουμε (περίπου) σε λίγες ημέρες από την πλατεία Αριστοτέλους.

Η ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού

Θα είναι αναμφίβολα μια ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το οριστικό ίσως τέλος της Μεταπολίτευσης και του δι(στην ουσία μονο-)κομματισμού των «επαγγελματιών» πολιτικών, που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας και τα ταπεινωτικά μνημόνια. Για πρώτη φορά επιχειρείται η δημιουργία δύναμης θεσμικής υπέρβασης τής - κατά τον καθηγητή Γ.Κοντογιώργη - «κοινοβουλευτικής μοναρχίας» μέσω μιας «μετωπικής» συμπόρευσης διαφορετικής αφετηρίας πατριωτικών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, που γνωρίστηκαν και ενώθηκαν με αφορμή την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών και τη σκανδαλώδη συγκάλυψη των ακόμη αγνώστων αιτίων και των πραγματικών ενόχων της. Κεντρικό πρόταγμα η πάταξη της διαφθοράς του πολιτικού προσωπικού και των «κολλητών» τους, η πραγματική και όχι στα χαρτιά ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων και η αναβάθμιση του υπό κατάρρευση βιοτικού επιπέδου της πλειονότητας των πολιτών, η δημιουργία συνθηκών για επιστροφή όσων έφυγαν αναγκαστικά από τη χώρα, η διεύρυνση της νομιμοποίησης και της αντιπροσωπευτικότητας της δημοκρατίας μας, η ενίσχυση του ρόλου των ενεργών πολιτών, οι οποίοι και προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να αρθρώσουν κάποιες συντεταγμένες λύσεις για το πολύπλευρο και πολυπλόκαμο υπαρξιακό ζήτημα της χώρας.

