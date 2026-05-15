Στο Εφετείο για αναβάθμιση της κατηγορίας του Καραμανλή η Καρυστιανού - Τι είπε για το κόμμα

Στο Εφετείο Αθηνών βρέθηκε σήμερα, 15/5, το πρωί η Μαρία Καρυστιανού για να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορίας στη ανάκριση που πραγματοποιείται με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η ανάκριση διενεργείται από τον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη για τον πρώην υπουργό για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού κατά την άφιξή της στο Εφετείο δήλωσε: «Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμανλή και, φυσικά, να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων ο κ. Καραμανλής, ο πρώην υπουργός, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος. Έχουμε συνηθίσει, όπως και με τον κ. Τριαντόπουλο και τον κ. Καραμανλή και με άλλους υπόλογους πολιτικούς, βλέπουμε το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα Σιλωάμ, ξεπλένοντας τους πολιτικούς από τις ευθύνες τους. Ο πρώην κατηγορούμενος όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως. Αντίθετα, επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη».

«Η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπο της», επεσήμανε.

Το «παρών» στο Εφετείο έδωσε η Μαρία Καρυστιανού



Μάλιστα, η κ. Καρυστιανού ρωτήθηκε και για το βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ της στο Facebook, με την προαναγγελία της ανακοίνωσης του κόμματός της την 21η Μαΐου με την ίδια να απαντά: «Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος», ενώ δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το όνομα. «Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα αλίμονό μας», υπογράμμισε κλείνοντας.