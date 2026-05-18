Καραχάλιος για κόμμα Καρυστιανού: «Δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα για άμεση ίδρυση»

Μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη, τώρα και ο Νίκος Καραχάλιος βλέπει ρωσικό δάκτυλο πίσω από την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού. Με νέα ανάρτησή του στο Χ, ο Νίκος Καραχάλιος σχολιάζει όσα συνέβησαν την Κυριακή στο Κολωνάκι, όπου συγκεντρώνονταν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού.

Με αφορμή την παρουσία του δημοσιογράφου και επί χρόνια ανταποκριτή στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινού, ο οποίος, όπως αναμένεται, θα αναλάβει χρέη εκπροσώπου του κόμματος, ο Νίκος Καραχάλιος υποστηρίζει ότι «η Καρυστιανού δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα/Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».

Στη συνέχεια σημειώνει πως «η επίσπευση άνοιξε τις πόρτες του φρενοκομείου», παραθέτοντας ως παράδειγμα την παρουσία του Γιάννη Βογιατζή στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι, όπου ο τελευταίος προσήλθε για να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.

Ο Καραχάλιος παρουσιάζει αναρτήσεις του συνταξιούχου τραπεζικού, γράφοντας: «Απολαύστε τύπο που θα ήταν γραφικός αν δεν ήταν επικίνδυνο: Φιλοχουντικός, Θρησκόληπτος, Αντιεβραίος».



Κλείνοντας την ανάρτησή του, σχολιάζει πως ο συγκεκριμένος «Ταιριάζει γάντι στον ιστό της πουτινικής αράχνης...».

Ολόκληρη η ανάρτηση Καράχαλιου

«ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Ανοιξανε+σας περιμενουνε..!

Η Καρυστιανου δεχτηκε εντολη απο τη Μοσχα/Αυγερινο να προχωρησει αμεσα στην ιδρυση κομματος

Η επισπευση ανοιξε

τις πορτες του φρενοκομειου!

Για να μαζεψουν 200 υπογραφες (που δεν ειχαν αφου μεχρι χθες τους εδιωχναν ολους..) ειπαν "οποιος ερθει καλοδεχουμενος".

Κ ετσι πηραν φορα

τα μπουμπουκια

+βγηκαν απ'τα υπογεια..

Ενας απ'αυτους

ο Γιαννης Βογιατζης..

Απολαυστε τυπο

που θα ηταν γραφικος

αν δεν ηταν επικινδυνος

-Φιλοχουντικος

-Θρησκοληπτος

-Αντιεβραιος

Ταιριαζει γαντι στον ιστο της πουτινικης αραχνης..»