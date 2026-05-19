Στα άκρα η κόντρα: Μήνυση Καρυστιανού - Αυγερινού στον Νίκο Καραχάλιο για τα περί «ρωσικού δακτύλου»

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσαν νωρίς το πρωί στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος η επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, Μαρία Καρυστιανού και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, κατά του Νίκου Καραχάλιου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το πολιτικό σχήμα της κας Καρυστιανού, η μήνυση αφορά ισχυρισμούς του κ. Καραχάλιου σχετικά με δήθεν «εντολή» από τη Μόσχα για ίδρυση κόμματος, τους οποίους φέρεται να επικαλέστηκε σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του.

Όπως αναφέρεται, ο κ. Καραχάλιος καλείται να προσκομίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του, διαφορετικά θα κινηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για συκοφαντική δυσφήμιση.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έχει παρέλθει το όριο του αυτοφώρου για ενδεχόμενη σύλληψη του κ. Καραχάλιου, ενώ τίθενται ερωτήματα σχετικά με τη στάση των Αρχών. Την ίδια ώρα, γίνεται λόγος για πρόθεση προσφυγής στη Δικαιοσύνη και κατά όσων αναπαρήγαγαν τους επίμαχους ισχυρισμούς, εφόσον δεν υπάρξει τεκμηρίωσή τους και αποκατάσταση, όπως αναφέρεται, της τιμής και της υπόληψης των εμπλεκομένων.