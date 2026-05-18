Πολιτική Μαρία Καρυστιανού κόμματα

Στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος: «Με τη νίκη παιδιά»

Ο ηθοποιός σε βίντεο στο TikTok περιέγραψε πώς οδηγήθηκε στην απόφαση να συμμετέχει στο κόμμα.

Την απόφασή του να ενταχθεί στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έκανε γνωστή ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε πολλές δημοφιλείς βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80 μαζί με τον Στάθη Ψάλτη.

Κατά τη διάρκεια live μετάδοσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή από τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, Σταύρο Σιουρδάκη, στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία για τη συλλογή υπογραφών υπέρ της διακήρυξης του κόμματος Καρυστιανού, ο ηθοποιός περιέγραψε πώς οδηγήθηκε στην επιλογή του.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Σταύρος μας κάνει μαθήματα ρωσικών και μας δείχνει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης. Ξαφνικά τον είδα στην Αθήνα και του είπα "τι κάνεις εδώ;". Μου είπε "είμαι στο κόμμα της Καρυστιανού και του είπα "τέλεια έρχομαι κι εγώ"».

Ο Ζιάγκος Νίκος ο γνωστός ηθοποιός των 80s έδωσε το παρών!

Στη συνέχεια, ο κ. Σιουρδάκης υπενθύμισε στους θεατές του live ότι ο Νίκος Ζιάγκος είχε εμφανιστεί σε «παλαιές ταινίες, βιντεοκασέτες τύπου "Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα" με τον Στάθη Ψάλτη, σίγουρα θα τον ξέρει», πριν απευθύνει στον ηθοποιό την ερώτηση «τι κάνουμε εδώ;».

«Σήμερα υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με τη νίκη παιδιά» ήταν η απάντηση του Νίκου Ζιάγκου.

