Γιατί θα πετάξουν πολεμικά αεροσκάφη πάνω από την Αθήνα την Τετάρτη

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Διελεύσεις σχηματισμών πολεμικών αεροσκαφών πάνω από την Αττική έχουν προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο εκδήλωσης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι πτήσεις θα πραγματοποιηθούν λόγω της τελετής ορκωμοσίας των νέων Σμηνιών και Λοχιών της 7ης Σειράς της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολεμικής Αεροπορίας, οι διελεύσεις των σχηματισμών αεροσκαφών θα γίνουν άνωθεν της Αττικής από τις 09:00 έως τις 10:00.

Η δραστηριότητα είναι προγραμματισμένη και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας, με αφορμή την τελετή αποφοίτησης και ορκωμοσίας των νέων στελεχών.

Οι πολίτες που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής ενδέχεται να ακούσουν ή να δουν τις διελεύσεις των αεροσκαφών κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.