Εντυπωσιακές βολές του Πολεμικού Ναυτικού στο Ιόνιο - Δοκιμάστηκαν κατευθυνόμενα βλήματα
Εκπαιδευτικές βολές κατευθυνόμενων βλημάτων πραγματοποίησε το Πολεμικό Ναυτικό στο νότιο Ιόνιο με συμμετοχή πλοίων και αεροπορίας.
Εκπαιδευτικές βολές κατευθυνόμενων βλημάτων (Κ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 στην ευρύτερη περιοχή του νότιου Ιονίου Πελάγους, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επιχειρησιακής δραστηριότητας.
Στην άσκηση παρευρέθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, καθώς και ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ.
Στις βολές έλαβαν μέρος πλοία των Διοικήσεων Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτηρήσεως (ΔΠΕ), καθώς και μονάδες Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ).
Παράλληλα συμμετείχαν ελικόπτερα της Αεροπορίας Ναυτικού, καθώς και μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο διακλαδικής συνεργασίας.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης δοκιμάστηκε μεγάλος αριθμός και διαφορετικοί τύποι κατευθυνόμενων βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού, σε σύνθετα και απαιτητικά επιχειρησιακά σενάρια.
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η επιτυχής προσβολή και βύθιση δύο στόχων.
Η δραστηριότητα εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με στόχο την αξιολόγηση και ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.
Παράλληλα, επιβεβαιώνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των μέσων και η αξιοπιστία των οπλικών συστημάτων του Πολεμικού Ναυτικού.