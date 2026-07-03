Στρατιωτικές Σχολές: Tο βίντεο-κάλεσμα του ΓΕΕΘΑ στους υποψηφίους

Με αφορμή την περίοδο όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να πάρουν τις κρίσιμες αποφάσεις για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου και την επιλογή σπουδών, το ΓΕΕΘΑ προχωρά σε μια σημαντική ενημερωτική πρωτοβουλία.

Μέσα από ένα δυναμικό βίντεο προβολής των Στρατιωτικών Σχολών, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας απευθύνεται στη νέα γενιά, αναδεικνύοντας τη στρατιωτική εκπαίδευση ως μια σύγχρονη και ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας.

Στόχος της καμπάνιας είναι η πλήρης ενημέρωση των υποψηφίων για τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι Στρατιωτικές Σχολές, οι οποίες εξασφαλίζουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και σταθερή προοπτική εξέλιξης.

Το βίντεο εστιάζει στις θεμελιώδεις αξίες που διέπουν τη ζωή στις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως είναι η γνώση, η συνεργασία, η ηγεσία, η διαρκής προσωπική εξέλιξη και η προσφορά.

Διαρκής αναβάθμιση και προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, το ΓΕΕΘΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλεται για την αναβάθμιση τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Οι Στρατιωτικές Σχολές εκσυγχρονίζονται συνεχώς, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες και προσφέροντας στα στελέχη τους τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου.

Παράλληλα, υπογραμμίζονται οι δυνατότητες εξέλιξης εντός του στρατεύματος, η μέριμνα για τη σταδιοδρομία των νέων αξιωματικών και υπαξιωματικών, καθώς και τα μέτρα υποστήριξης της καθημερινότητας των στελεχών και των οικογενειών τους.

Το ενημερωτικό βίντεο έχει ήδη αναρτηθεί στους επίσημους λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (X, Facebook, Instagram), προσφέροντας στους υποψηφίους μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη ζωή και τις σπουδές στις Ένοπλες Δυνάμεις.