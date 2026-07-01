Ζ' ΜΑΚ: Τα όπλα των επίλεκτων κομάντο – Μια μέρα στο πεδίο βολής

Υπάρχουν μονάδες που η δράση τους μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας — όχι από τύχη, αλλά από επιλογή. Η Ζ' Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, είναι μία από αυτές.

Σε αυτό το επεισόδιο, η «Περίπολος» και ο Δημήτρης Κρικέλας μπαίνουν στην καρδιά μίας από τις πιο επίλεκτες μονάδες ειδικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Στρατού, εκεί όπου κάθε κίνηση είναι αποτέλεσμα χιλιάδων ωρών προετοιμασίας.

Από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στη Νέα Πέραμο μέχρι το πεδίο βολής στο Κανδήλι, η κάμερα της εκπομπής καταγράφει στελέχη της μονάδας να εκτελούν ασκήσεις με πραγματικά πυρά, σε σενάρια που προσομοιάζουν συνθήκες πραγματικής μάχης.

Ο φορητός οπλισμός της Ζ' ΜΑΚ βρίσκεται στο επίκεντρο: τυφέκια, πιστόλια, πολυβόλα, εξοπλισμός που οι κομάντο καλούνται να γνωρίζουν όχι μόνο στη χρήση αλλά και στη συντήρησή του, ώστε να μπορούν να αντιδρούν άμεσα στο πεδίο.

Παράλληλα, ξεχωριστή θέση στο επεισόδιο κατέχουν οι ελεύθεροι σκοπευτές της Μοίρας, ένα κεφάλαιο που αποκαλύπτει μια διαφορετική, εξίσου απαιτητική όψη της μονάδας που συνδυάζει τεχνική, υπομονή και απόλυτη ακρίβεια.

Όπως αναδεικνύεται μέσα από τις μαρτυρίες των ίδιων των στελεχών, η πραγματική δύναμη της μονάδας δεν εντοπίζεται μόνο στον οπλισμό, αλλά στους ανθρώπους που στέκονται πίσω του και στον δεσμό που τους κρατά ενωμένους.