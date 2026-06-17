FLASH «Περίπολος»: Τα μυστικά του «Σύγχρονου Μαχητή» - Εκεί που ράβεται η νέα στρατιωτική παραλλαγή

Στο δεύτερο επεισόδιο η κάμερα της εκπομπής «ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ» και ο Δημήτρης Κρικέλας μπαίνουν στο 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο και ακολουθούν τη διαδρομή της νέας στρατιωτικής παραλλαγής, από το πρώτο τόπι υφάσματος μέχρι τη στιγμή που θα φορεθεί από τον Έλληνα μαχητή.

Πίσω από μια εικόνα που θεωρούμε δεδομένη, αποκαλύπτεται ένας ολόκληρος κόσμος, με την ιστορία να συναντά το παρόν, καθώς στους ίδιους χώρους όπου κατασκευάστηκαν οι στολές του Έπους του '40, σήμερα σχεδιάζεται και παράγεται η νέα στολή. Μέσα από μαρτυρίες στελεχών και εργαζομένων, παρακολουθούμε μια άγνωστη στο ευρύ κοινό αποστολή.

Ο Δημήτρης Κρικέλας συναντά επίσης τον Δόκτωρ Γιώργο Νιβέρογλου - Ταξίαρχο ε.α. - με τρεις δεκαετίες εμπειρία στις Ειδικές Δυνάμεις και συζητά μαζί του για τα μυστικά της νέας παραλλαγής.

Η σύγκριση του παλιού και του νέου χιτωνίου και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη στολή του «Σύγχρονου Μαχητή».

Δείτε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Κρικέλα στην εκπομπή «Περίπολος» στο flash.gr και σε YouTube, Instagram, X και TikTok