Ιστορική αλλαγή στα «χακί»: Οι πρώτες 72 γυναίκες φαντάροι πέρασαν την πύλη του ΚΕΥΠ στη Λαμία

Μια νέα, ιστορική σελίδα για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας γράφτηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026 στη Λαμία. Η πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) άνοιξε διάπλατα για να υποδεχθεί τις πρώτες 72 γυναίκες που κατατάσσονται ως εθελόντριες στον Ελληνικό Στρατό.

Οι νεαρές κοπέλες, ηλικίας 20-26 ετών, έφτασαν στο στρατόπεδο αποφασισμένες να υπηρετήσουν τη 12μηνη θητεία τους στο πλαίσιο του νέου πιλοτικού προγράμματος εθελοντικής στράτευσης γυναικών.

Στα πρόσωπά τους αποτυπωνόταν η περηφάνια, η συγκίνηση αλλά και το φυσιολογικό άγχος μιας ολοκαίνουργιας αρχής. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς οι γονείς και οι συγγενείς τους, δηλώνοντας έτοιμοι να στηρίξουν έμπρακτα την επιλογή των παιδιών τους.

STAR Κεντρικής Λαμίας

Υψηλή παρουσία και τα κίνητρα της στράτευσης

Το ΚΕΥΠ Λαμίας επισκέφθηκε για να επιβλέψει τη διαδικασία κατάταξης ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης. Οι νεοσύλλεκτες, εκτός από τη βασική εκπαίδευση, αναμένεται να εστιάσουν σε εξειδικευμένους τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, η πληροφορική και η διοικητική υποστήριξη.

Η απόφαση των γυναικών να φορέσουν τα χακί συνοδεύεται και από μια σειρά σημαντικών κινήτρων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία:

Αναγνώριση του χρόνου της θητείας ως πραγματική προϋπηρεσία.

Επιπλέον μόρια για μελλοντικούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Προτεραιότητα πρόσληψης πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό στις Ένοπλες Δυνάμεις (νοσηλεύτριες, διοικητικοί κ.α.).

Πλήρης πρόσβαση στις παροχές των στελεχών (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ.).

STAR Κεντρικής Λαμίας

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Πότε θα γίνει η ορκωμοσία

Η επίσημη ορκωμοσία του Λόχου Εθελοντριών Γυναικών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 26 Ιουνίου.