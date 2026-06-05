Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Στρατός Γυναίκα Λαμία Στρατιωτική Θητεία

Μητσοτάκης: Ιστορική μέρα η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας

Την Πέμπτη έφτασαν στην Λαμία στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) οι πρώτες 72 γυναίκες που κατατάσσονται ως εθελόντριες στον Ελληνικό Στρατό.

O Κυριάκος Μητσοτάκης / Reuters
O Κυριάκος Μητσοτάκης / Reuters
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ιστορική χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα (4/6) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη εθελοντική στράτευση γυναικών στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη έφτασαν στην Λαμία στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) οι πρώτες 72 γυναίκες που κατατάσσονται ως εθελόντριες στον Ελληνικό Στρατό.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας.»

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Στρατός Γυναίκα Λαμία Στρατιωτική Θητεία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader