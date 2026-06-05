Μητσοτάκης: Ιστορική μέρα η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας

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Ιστορική χαρακτήρισε τη χθεσινή μέρα (4/6) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη εθελοντική στράτευση γυναικών στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη έφτασαν στην Λαμία στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) οι πρώτες 72 γυναίκες που κατατάσσονται ως εθελόντριες στον Ελληνικό Στρατό.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Χθες ήταν μια ιστορική μέρα: η πρώτη μέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών στην πατρίδα μας.»