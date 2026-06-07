Μητσοτάκης: «Τολμηρές αλλά αναγκαίες οι προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση»

Στις «αναγκαίες αλλά τολμηρές» προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την «Ελλάδα του 2030», αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές που προτείνονται, αν και ενδέχεται να θεωρηθούν τολμηρές, είναι αναγκαίες για μια χώρα που επιδιώκει να προχωρήσει με αυτοπεποίθηση στο μέλλον.

Η «Ελλάδα του 2030» και οι συνταγματικές παρεμβάσεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα συνολικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030, έτος κατά το οποίο συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, όπως σημειώνει.

Αναφερόμενος στη Συνταγματική Αναθεώρηση, περιγράφει σειρά παρεμβάσεων. Όπως τονίζει, πρόκειται για παρεμβάσεις με κοινό στόχο μια πιο σύγχρονη και λειτουργική χώρα, με ορίζοντα τη δεκαετία και όχι την εκλογική συγκυρία.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες».

Ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι πρόκειται για εξέλιξη που σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου 16 ετών, από την έναρξη της κρίσης χρέους, και υποστηρίζει ότι η χώρα πλέον αντιμετωπίζεται στην Ευρώπη ως παράδειγμα προόδου και σταθερότητας.

Παράλληλα, αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μειώνει το δημόσιο χρέος με τον ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ και έχει δημιουργήσει περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.

Όπως τονίζει, η ενίσχυση της οικονομίας δημιουργεί τη δυνατότητα επιστροφής του «μερίσματος της προόδου» στην κοινωνία.

Μεταρρυθμίσεις σε χωροταξικό, ΕΣΥ και Δημόσιο

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης:

στην κωδικοποίηση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας

στις παρεμβάσεις στο ΕΣΥ με νέες κλινικές και μονάδες υγείας

στην επέκταση του προγράμματος για την άνοια και τον αυτισμό

Ιδιαίτερη μνεία κάνει και σε μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο, όπως η αύξηση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και αγορά εργασίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία καλύπτει πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Όπως σημειώνει, το 2025 καταγράφηκαν πάνω από 2,7 εκατομμύρια επιπλέον δηλωμένες υπερωρίες σε σχέση με το 2024, γεγονός που –όπως αναφέρει– ενισχύει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Ο πρωθυπουργός καταλήγει ότι η «Ελλάδα του 2030» δεν θα προκύψει αυτόματα, αλλά μέσα από σταδιακές μεταρρυθμίσεις που υλοποιούνται ήδη σήμερα.

«Μια χώρα που δεν μένει στάσιμη, αλλά λύνει προβλήματα που τη συνόδευαν για χρόνια», σημειώνει χαρακτηριστικά.