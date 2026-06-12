Ο Βορίδης στο τιμόνι της επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης - Εξελέγη το διακομματικό προεδρείο

Ο Μάκης Βορίδης εξελέγη πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής η οποία θα εξετάσει όλες τις προτεινόμενες από τη Νέα Δημοκρατία αλλαγές στο Σύνταγμα.



Κατά τη μυστική ψηφοφορία ο βουλευτής της ΝΔ έλαβε 25 θετικές ψήφους, ενώ υπήρξαν και 11 «λευκά» και 2 άκυρα. Συνολικώς 38 από τους 42 βουλευτές - μέλη της επιτροπής συμμετείχαν στη ψηφοφορία.



Αντιπρόεδρος εξελέγη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη (με 30 θετικές ψήφους και 8 «λευκά») και γραμματέας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος (με 32 «ναι» και 6 «λευκά»).



Το επόμενο «ραντεβού» της επιτροπής θα είναι την προσεχή Δευτέρα για τον προγραμματισμό των εργασιών της.



Η διακομματική επιτροπή θα έχει δίμηνη διορία προκειμένου να παραδώσει την έκθεσή της και ακολούθως τη σκυτάλη θα πάρει η Ολομέλεια η οποία θα αποφασίσει με δυο διαδοχικές ψηφοφορίες για τις προς αναθεώρηση διατάξεις.