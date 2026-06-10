Συνταγματική Αναθεώρηση: Συναίνεση μόνο στην επόμενη Βουλή, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με την κεντροδεξιά παράταξη να τείνει χείρα συναίνεσης, ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να δείξουν διάθεση για συγκλίσεις, αλλά με την αντιπολίτευση να επιμένει πως δεν δίνει λευκή επιταγή στην «αναξιόπιστη» κυβέρνηση, συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής η συγκρότηση της διακομματικής επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης.



«Το ΠΑΣΟΚ συναίνεση δίνει μόνο στη δεύτερη Βουλή. Πρώτα πρέπει να μιλήσει ο λαός, μόνο έτσι προστατεύεται η Συνταγματική Αναθεώρηση από τις επικοινωνιακές και μικροπολιτικές σας σκοπιμότητες». Με αυτό τον τρόπο ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να στηρίξει τις προτεινόμενες από τη ΝΔ αλλαγές στο Σύνταγμα, επιμένοντας πως δεν μπορεί να εμπιστευτεί την κυβέρνηση που είναι «παντελώς αναξιόπιστη» και «βουτηγμένη στη διαφθορά».

Ανδρουλάκης σε Μπακογιάννη: Πιθανόν τα σοκολατάκια να είχαν γεύση λωτού

Απευθυνόμενος δε προς την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία νωρίτερα σχολίασε πως οι πολίτες δεν θέλουν «επαναστατική γυμναστική» από την αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε: «Πιθανόν τα σοκολατάκια να ήταν με... γεύση λωτού γιατί έχει ξεχάσει τι έκανε η ΝΔ όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζετε ότι είμαστε όλοι λωτοφάγοι; Μας κάνουν μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς από το κόμμα που έχει καταστρατηγήσει Βουλή και το Σύνταγμα;», όπως διερωτήθηκε.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεδίπλωσε τις προτάσεις του κόμματός του για τις αλλαγές στο Σύνταγμα ζητώντας, ανάμεσα στα άλλα, την τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, την αλλαγή του τρόπου επιλογής των ανώτατων δικαστικών, τη ρητή συνταγματική υποχρέωση για προστασία από έμφυλη βία και γυναικτονίες, την κατοχύρωση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, την προστασία του νερού, αλλά και περισσότερη αυτοτέλεια στην τοπική αυτοδιοίκηση.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατήγγειλε πως η ΝΔ μετατρέπει τη Συνταγματική Αναθεώρηση σε προεκλογικό εργαλείο προκειμένου να στρέψει αλλού τη συζήτηση, κάνοντας λόγο για «βαθιά συντηρητικές» και «επικίνδυνες» για τα λαικά δικαιώματα αλλαγές στο Σύνταγμα.

Βολές αλλά και έκκληση για συγκλίσεις από Βορίδη και Μπακογιάννη

Νωρίτερα, πάντως, τόσο ο Μάκης Βορίδης - ο οποίος προορίζεται για πρόεδρος της διακομματικής επιτροπής - όσο και η Ντόρα Μπακογιάννη, απηύθυναν έκκληση για συναίνεση, καλώντας τα κόμματα, ιδίως το ΠΑΣΟΚ, να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να αναζητηθεί κοινός τόπος.



«Μας λέτε ότι δε θα ψηφίσετε τίποτα ανεξαρτήτως εάν συμφωνείτε και ότι δεν δίνετε λευκή επιταγή στην πλειοψηφία να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι βαθιά περιφρόνηση στη συνταγματική διαδικασία και τον λαϊκό παράγοντα! Δεν θέλετε να επιτρέψετε στον λαό να αποφασίσει για το σε ποια κατεύθυνση θα πάει το Σύνταγμα!», υποστήριξε χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορίδης, καταλογίζοντας «βαθιά αντισυνταγματική και αντιθεσμική» στάση στην αντιπολίτευση και ζητώντας της να αλλάξει ρότα και να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου.



Από την πλευρά της, η Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δείξουν «πολιτικό σθένος», ώστε να επιτευχθεί η πλειοψηφία των 180 βουλευτών σε αυτή τη Βουλή. Η ίδια υπήρξε κατηγορηματική και όσον αφορά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με αντισυστημικό κόμμα.



«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η ΝΔ να συγκυβερνήσει με ακραίο κόμμα, δεξιό ή αριστερό. Το έχει ξεκαθαρίσει ο αρχηγός της και συμφωνεί και η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Συμπόρευση με αντισυστημικό ακραίο κόμμα είναι εκτός συζήτησης, καμία άνω τελεία, κανένας αστερίσκος», υποστήριξε η Ντόρα Μπακογιάννη, εκτιμώντας πως η Βουλή που θα προκύψει μετά τις κάλπες έχει τις προϋποθέσεις να είναι ακόμη «πιο δυσλειτουργική», «αντισυστημική» και με πιο «λαϊκιστική σύνθεση».



«Ο ελληνικός λαός δε θέλει από εσάς επαναστατική γυμναστική, αλλά την ουσιαστική συνεισφορά σας» είπε απευθυνόμενη προς την αντιπολίτευση ενώ κοιτώντας προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ, ρώτησε με νόημα «πότε θα είναι πιο επιδραστικό το κόμμα σας, ως δεύτερο ή ως τέταρτο;»