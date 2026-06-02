Αυτή είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση - Κατατέθηκε στη Βουλή

Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης (2/6) στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση συνολικά 30 άρθρων του Συντάγματος, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σύνθετης και πολυεπίπεδης θεσμικής διαδικασίας με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα περνά στη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει την Πέμπτη (4/6) και να καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορίσουν, εντός τριών ημερών, τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Η επιτροπή αυτή θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για τη φάση της θεσμικής ζύμωσης.

Στη συνέχεια, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας την ερχόμενη εβδομάδα, θα τεθεί προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της Επιτροπής, δίνοντας το «πράσινο φως» για την επίσημη έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας που αναμένεται να απασχολήσει έντονα το πολιτικό σκηνικό το επόμενο διάστημα.

Οι βασικότεροι άξονες της αναθεωρητικής πρότασης περιλαμβάνουν:



- Ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών (Άρθρο 86), με διευρυμένη συμμετοχή της δικαστικής λειτουργίας και κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Παράλληλα, προτείνεται η επιλογή της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. * Ανώτατη Εκπαίδευση: Θεσμοθετείται η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία του Κράτους (Άρθρο 16).

- Καθιερώνεται μία και μόνη, αλλά χρονικά μεγαλύτερη, εξαετής θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με σκοπό την ενίσχυση του υπερκομματικού του ρόλου.



- Εισάγεται η υποχρεωτική, αμφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση την αποδοτικότητα, καθώς και η συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.



- Εισάγεται πρόβλεψη για τη διαχείριση των προκλήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης με γνώμονα την προστασία της ατομικής ελευθερίας, καθώς και η λήψη συνταγματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.



- Θεσπίζεται η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας.



Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμηνη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή του το πρωί της ίδιας ημέρας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν «Οδικό Χάρτη» που φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, ενώ ταυτόχρονα, όπως σημείωσε, ανοίγει τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, με το βλέμμα στραμμένο στον 21ο αιώνα.

