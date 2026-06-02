Στρωμένος με… συνταγματική αναθεώρηση ο δρόμος προς τις κάλπες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκκίνηση της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς εντός της ημέρας η ΝΔ θα καταθέσει την πρότασή της για όλες τις κρίσιμες αλλαγές στο Συνταγματικό Χάρτη της χώρας. Η εξέλιξη αυτή συνιστά αναπόφευκτα τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, το τελευταίο μίλι στο δρόμο προς την εκλογική αναμέτρηση, δεδομένου ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης.



Στην ερχόμενη Διάσκεψη των Προέδρων, το πιθανότερο την Πέμπτη, θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Ακολούθως θα αποσταλεί επιστολή στα κόμματα, προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, αναλόγως με την κοινοβουλευτική τους δύναμη, στη διακομματική επιτροπή που θα συγκροτηθεί, προκειμένου η νυν - «προτείνουσα» Βουλή να εισηγηθεί στην επόμενη - «αναθεωρητέα» Βουλή, που είναι εκείνη που θα κληθεί να εγκρίνει τελικώς τις διατάξεις προς αναθεώρηση.



Μετά την προθεσμία τριών ημερών για τον ορισμό των μελών της επιτροπής, η Ολομέλεια θα εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και θα δώσει και τυπικώς το «πράσινο φως» για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας.



Η «γαλάζια» πρόταση θα θέτει προς αναθεώρηση περί τα 30 άρθρα, με αιχμή του δόρατος εκείνα για τα μη κρατικά ΑΕΙ, τη μονιμότητα στο Δημόσιο, το νόμο για την ποινική ευθύνη των υπουργών, την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, καθώς και τη δημοσιονομική σταθερότητα.



Την ίδια στιγμή, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν ήδη παρουσιάσει τις δικές τους θέσεις, με την αξιωματική αντιπολίτευση σε κάθε περίπτωση να διαμηνύει πως δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει πως δεν προτίθεται συναινέσει σε αυτή τη Βουλή.

Η εξαντλητική διαβούλευση, οι δυο «Βουλές» και το… μαγικό 180

Το ίδιο το Σύνταγμα είναι εκείνο που ορίζει τα επόμενα βήματα προκειμένου να προχωρήσουν οι όποιες τροποποιήσεις. Αρχικώς, 50 βουλευτές της ΝΔ θα καταθέσουν σήμερα τη σχετική πρόταση με τα άρθρα προς αναθεώρηση. Ακολούθως, θα συσταθεί η διακομματική Επιτροπή Αναθεώρησης η οποία και αναμένεται να συνεδριάσει για αρκετούς μήνες.



Μετά από πολύωρες συνεδριάσεις κι εξαντλητική διαβούλευση στη διακομματική επιτροπή, τη σκυτάλη θα πάρει η Ολομέλεια. Με δυο ξεχωριστές ψηφοφορίες που θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα, θα αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία επί κάθε προτεινόμενου άρθρου. Όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες, θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας.



Μετά την προσφυγή στην εθνική κάλπη, στην επόμενη Βουλή, η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί το εκάστοτε άρθρο. Μόνο όσα άρθρα (εάν και εφόσον υπάρξουν) λάβουν ήδη από την παρούσα Βουλή 180 «ναι», θα μπορούν να περάσουν μετά τις εκλογές με απλή πλειοψηφία.



Δεδομένης της σημερινής στάσης της αντιπολίτευσης ωστόσο, το… μαγικό 180 φαντάζει άπιαστο, επομένως το κέντρο βάρους πέφτει στην επόμενη Βουλή.