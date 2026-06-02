Αναθεώρηση και μάχη για το Κέντρο - Δυο ευρήματα των δημοσκοπήσεων ανησυχούν το Μαξίμου

Την πρωτοβουλία των κινήσεων ως η μοναδική πολιτική δύναμη, που μπορεί να προσφέρει μία αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση φιλοδοξεί να αναλάβει η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία λίγο πριν από την τελική ευθεία καθ οδόν προς τις επερχόμενες εκλογές.

«Απάντηση» με προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σε αυτήν την προσπάθεια, κομβικό ρόλο διαδραματίζει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κατά πληροφορίες κατάθεση σήμερα στη Βουλή της πρότασης της πλειοψηφίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Σύμφωνα με την πρόταση του κυβερνώντος κόμματος τα προς αναθεώρηση άρθρα θα είναι γύρω στα 30, ενώ οι κεντρικοί άξονες είναι 4:

Τα ταυτοτικά ζητήματα, τα θεσμικά, τα αναπτυξιακά και τα κοινωνικά, όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο FLASH. Βάσει του ρεπορτάζ στα ταυτοτικά περιλαμβάνονται η προστασία της σημαίας, της γλώσσας, αλλά και οι διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στα αναπτυξιακά απαντώνται τα προτάγματα για την ίδρυση μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων, για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, αλλά και οι προληπτικοί έλεγχοι συνταγματικότητας για στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις. Στα κοινωνικά ζητήματα περιγράφονται οι προτεραιότητες της πρόσβασης στη στέγη και της αλληλεγγύης γενεών στο πλαίσιο του Ασφαλιστικού. Στα θεσμικά απαντώνται η αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ποινικής ευθύνης Υπουργών, αλλά και τα αντίστοιχα για την εκλογή του ΠτΔ, την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, αλλά και της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Μολονότι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουν αυταπάτες και γνωρίζουν ότι το περιθώριο συναινέσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση ακόμη και σε άρθρα, που συγκεντρώνουν διακομματική στήριξη είναι υπό τις παρούσες συνθήκες εξαιρετικά περιορισμένο – εάν όχι μηδαμινό – στην κυβέρνηση θα επιχειρήσουν να τραβήξουν μία διαχωριστική γραμμή έναντι των πολιτικών τους αντιπάλων.

Εξάλλου, στην Ηρώδου Αττικού εννοούν μέσα από την κυβερνητική πρόταση να προβάλλουν και βασικές αιχμές της προεκλογικής τους πρότασης, που συνδέεται άρρηκτά με την ατζέντα του 2030.

Δυο στοιχεία των δημοσκοπήσεων που ανησυχούν το Μαξίμου

Σε αυτό το πλαίσιο από την κυβέρνηση θα προσπαθήσουν εφεξής να τραβήξουν μία σαφέστατη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τους πολιτικούς της αντιπάλους αντιπαραβάλλοντας τις προγραμματικές προτάσεις τους με την αγωνία των αντιπολιτευόμενων κομμάτων να επιβιώσουν στον πόλεμο όλων εναντίον όλων, που εξελίσσεται μετά την έλευση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού.

Υπ' αυτό το πρίσμα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν..αδιαφορούν για τις σημαντικές ανακατατάξεις, που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες στο χώρο της αντιπολίτευσης μετά την προσθήκη της ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, παρατηρούν, ωστόσο, ότι το κόμμα, που επηρεάζεται λιγότερο από την πολιτική αναταραχή των τελευταίων ημερών είναι η Νέα Δημοκρατία. Όπως αποτυπώθηκε στη δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του FLASH, αλλά και στη χθεσινή της Opinion για λογαριασμό του Action 24 η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρούν ξεκάθαρο και ασφαλές προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα, που στις προαναφερθείσες μετρήσεις πλασάρεται η ΕΛAΣ.

Ο Αλέξης Τσίπρας για την πρωθυπουργική έδρα είναι ένας γνώριμος αντίπαλος, ωστόσο ουδείς επαναπαύεται από τον σπαραγμό που φαίνεται να έρχεται στη «γειτονιά» της κεντροαριστεράς. Τόσο η εικόνα του ΠΑΣΟΚ όσο και η άγνωστη «μάζα» των ψηφοφόρων της Μαρίας Καρυστιανού είναι δυο στοιχεία τα οποία έχουν μπει ήδη στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου.