Επίσκεψη 40 λεπτών Μητσοτάκη στον Μυλωνάκη

Έμαθα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφυγε εξαιρετικά βιαστικός από τα φετινά «Ποσειδώνεια» οπότε άρχισα να ψάχνω, τι, πώς και γιατί.

Ο πρωθυπουργός δεν είχε κάποια άλλη υποχρέωση. Έφυγε αμέσως μετά την ομιλία του προκειμένου να επισκεφθεί τον Γιώργο Μυλωνάκη που νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο ιδιωτικό θεραπευτήριο έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, την οποία αντιμετωπίζει με δύναμη από τα μέσα Απριλίου.

Δεν θα γράψω περισσότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, διότι εμείς δε ξέρουμε, ξέρουν εκείνοι που τον φροντίζουν καθημερινά.

Μια λεπτομέρεια μόνο: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμεινε στο θεραπευτήριο για περίπου 40 λεπτά.