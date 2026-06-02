«Εκτός γραμμής οι δηλώσεις Δούκα» - Δημοσκοπήσεις και Τσίπρας οδηγούν το ΠΑΣΟΚ σε εσωστρέφεια

Τα καμπανάκια των δημοσκοπήσεων θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν ο ένας και μοναδικός πονοκέφαλος για το Νίκο Ανδρουλάκη. Ωστόσο, την κατάσταση δυσκολεύει η δημόσια συζήτηση που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και οι αντικρουόμενες φωνές για την αντιμετώπιση του κόμματος Τσίπρα και τα μετεκλογικά σενάρια για τη στάση του ΠΑΣΟΚ.

Η γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στην ΕΛΑΣ ήταν με την ίδρυση του φορέα επιθετική. Τόσο ως προς το εγχείρημα -δεν χαρακτηρίστηκε τυχαία ιδιωτικό και προσωποπαγές κόμμα- αλλά και ως προς τον επικεφαλής του, πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργό, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης και όσα πράσινα στελέχη τοποθετούνται στα ΜΜΕ, αποκαλούν αναξιόπιστο, φθαρμένο και κακό αντιγραφέα. Από το ΠΑΣΟΚ διαμηνύουν ότι δεν αλλάζουν τη στρατηγική που θέλει αντίπαλο τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως δεν αποδέχονται και κάτι διαφορετικό από μια σκληρή τακτική προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα.

«Εκτός γραμμής οι δηλώσεις Δούκα»

Κόντρα σε αυτή τη λογική των πολεμικών τόνων κινήθηκε με παρέμβασή του ο Χάρης Δούκας, ο οποίος βάζοντας ξανά φωτιά στο μέχρι πρότινος (προσωρινά) ήρεμο εσωκομματικό σκηνικό, δεν απέκλεισε, πρώτον, ένα ενδεχόμενο κοινής καθόδου ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ (σε δεύτερες εκλογές) και δεύτερον, άφησε ανοιχτό ο επικεφαλής να μην είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το ποιο από τα δύο κόμματα (ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ) θα προηγείται στις πρώτες εκλογές.

«Εμείς έχουμε πει αυτόνομη πορεία. Θα πρέπει, αν έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η ΝΔ μπορεί να είναι για παράδειγμα στο 25%, να μην παίρνει το μπόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα, δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής; Το άθροισμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη ΝΔ, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλίσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων (Mega) και όταν ρωτήθηκε αργότερα για το ζήτημα του αρχηγού σε περίπτωση κοινής καθόδου απάντησε: «Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός, θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

«Άδειασμα» από Τσίπρα και διχασμός

Από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, σε επικοινωνία του FLASH με αρμόδιες πηγές κατέστη σαφές ότι δεν επιθυμούν να προκαλέσουν περαιτέρω κλίμα εσωστρέφειας, διογκώνοντας ένα εσωκομματικό ζήτημα, ωστόσο οι δηλώσεις του κ. Δούκα θεωρήθηκαν εκτός γραμμής.

Γι’ αυτο, όπως έλεγαν, ο δήμαρχος χρειάστηκε να επανέλθει με νέα ανάρτηση, στην οποία εστίαζε στο σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, στην απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη ΝΔ και στη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Στην ανάρτηση αυτή δεν υπήρχε καμία αναφορά ούτε σε κοινή κάθοδο ούτε στο θέμα του επικεφαλής.

Αν πάντως σε επίπεδο κορυφής επιχειρήθηκε να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, η παρέμβαση αναζωπύρωσε το κλίμα διχασμού στη βάση, με προεδρικούς να επικρίνουν σε αυστηρή γλώσσα τον δήμαρχο και υποστηρικτές του να επισημαίνουν ότι όσα είπε ήταν αυτονόητα και εντός πλαισίου.

Μια παράμετρος που υπογραμμίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσουν τα όσα ο κ. Δούκας υποστήριξε είναι το γεγονός ότι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, Νίκος Νυφούδης δήλωσε ότι οποιαδήποτε πρόταση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ «δεν πέφτε καν στο τραπέζι», ενώ η εκπρόσωπος Τύπου, Θεώνη Κουφονικολάου είχε εκτιμήσει ότι ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ δεν είναι όμοροι χώροι.

Η απάντηση της Διαμαντοπούλου

Στο μεταξύ, το κλίμα της δημόσιας αντιπαράθεσης για το μετεκλογικό σκηνικό τροφοδότησε και η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου, με έμμεσο αποδέκτη τον Χάρη Δούκα, δύο στελέχη που έτσι κι αλλιώς εκφράζουν δύο αντικρουόμενες οπτικές μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με την πρώην υπουργό, «το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης», ενώ σε σχέση με το ποιος είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε: «Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.Αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι».

Κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, το Πολιτικό Συμβούλιο της Παρασκευής (μετατέθηκε από την Τετάρτη στο τέλος της εβδομάδας) κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την περαιτέρω πορεία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πιέζεται δημοσκοπικά αλλά ταυτόχρονα αναλώνεται και με θέματα στρατηγικού περιεχομένου, παρά το ότι αυτά διευθετήθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με στενούς του συνεργάτες, θα προσπαθήσει να πετάξει τη μπάλα μπροστά και να περιγράψει το σχέδιο αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ (στα πεδία της διεύρυνσης με νέες προσχωρήσεις, με έναρξη εκστρατείας στο λεκανοπέδιο Αττικής, ανακοινώσεις για σκιώδη κυβέρνηση, επιτάχυνση της συγκρότησης των ψηφοδελτίων και εμπλουτισμό της προγραμματικής ατζέντας), προσδοκώντας ότι θα παραμείνει ζωντανός στο παιχνίδι στην Κεντροαριστερά. Άλλωστε, ήδη η γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι ο αγώνας είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ και η ιστορία με τα κόμματα που ιδρύονται βασισμένα στη δημοφιλία των επικεφαλής τους και εκτοξεύονται πρόσκαιρα στις δημοσκοπήσεις, δεν επιβεβαιώνει τη μακροημέρευσή τους στην πολιτική ζωή.