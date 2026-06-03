Αλλαγές σε πρόσωπα, εξορμήσεις στην Αττική και καθαρά μηνύματα, τα τρία μέτρα-ανάχωμα του Ανδρουλάκη

Πόσο εύκολο είναι να σβήσει μια πολιτική φωτιά; Η απάντηση είναι σύνθετη. Ωστόσο, σημαντική παράμετρος είναι να μην λάβει διαστάσεις και η κατάσβεση να γίνει με γρήγορα αντανακλαστικά.

Στο παραπάνω ερώτημα το ΠΑΣΟΚ κλήθηκε όχι απλά να απαντήσει αλλά να δράσει, μετά τις -εκτός γραμμής- προσωπικές δηλώσεις Δούκα για την ενδεχόμενη σύμπραξη με την ΕΛΑΣ που προκάλεσαν ενόχληση στο κόμμα που ανήκει ο δήμαρχος Αθηναίων αλλά δε βρήκαν ευήκοα ώτα ούτε και στην πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας.

Και κάπως έτσι, η διαχείριση κατέστη ευκολότερη. Βοήθησε και η ανασκευαστική δήλωση του κ. Δούκα, πλην όμως οι διευκρινίσεις κρίθηκαν και πάλι αναγκαίες.

Συνεργασίες μόνο ως πρώτοι, δεύτεροι στην αντιπολίτευση

Σύμφωνα με όσα έλεγαν κορυφαίες πηγές στον FLASH, το ΠΑΣΟΚ έχει ως στόχο την πρωτιά και μόνο αν την κατακτήσει θα μπει σε συζήτηση για κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό το ίδιο και στη βάση του προγράμματός του. «Άλλο σενάριο δεν υπάρχει, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί σε άλλη θέση πχ στη δεύτερη θα μείνει στην αντιπολίτευση», εξηγούσαν με νόημα.

Καθαρά μηνύματα, όχι στη σύγχυση και στα θολά αφηγήματα είναι το μότο του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος μεταφέρει στους συνομιλητές του ότι το ζητούμενο είναι η αντοχή και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αντέξει στις πιέσεις και παράλληλα να μην αυτοπαγιδεύεται με αχρείαστες ή λανθασμένες δηλώσεις και ενέργειες. «Δεν επιτρέπονται αστοχίες γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας έχουν πέσει πάνω μας», είπε από την πλευρά του ο έμπειρος σε τέτοιες καταστάσεις, Κώστας Σκανδαλίδης.

Ζήτημα πειθαρχικών μέτρων δεν τίθεται. «Ο σκοπός είναι να το κουτί της εσωστρέφειας να κλείσει όχι να ξεχειλώσει», θα σχολιάσει με νόημα στον FLASH κομματικός παράγοντας. Κατά των διαγραφών δήλωσε εξάλλου ότι τίθεται και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία βρίσκεται σταθερά σε ένα άτυπο τανγκό αντιπαράθεσης στα ΜΜΕ με τον Χάρη Δούκα.

Πηγές της ηγεσίας τονίζουν ότι τα στελέχη πρέπει όντως να παίρνουν μαχητικά θέσεις στο δημόσιο διάλογο και να μην φοβούνται να εκτεθούν, με μία βασική προϋπόθεση: Να απαντούν και να αποδομούν τους πολιτικούς αντιπάλους και όχι τους «συντρόφους» τους. Αυτή είναι η μία αιχμή, η δεύτερη αφορά ορισμένους πρωτοκλασάτους που είτε αποφεύγουν να αγωνιστούν στην πρώτη γραμμή είτε προσπαθούν να προστατευθούν στα δύσκολα...

Ανασχηματισμός και Κοινοβούλιο

Με τον κίνδυνο αυτές οι επισημάνσεις να επιφέρουν σύγκρουση, γι’ αυτό και ζυγίζεται αν και πως θα διατυπωθούν, ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζεται για το Πολιτικό Συμβούλιο της Παρασκευής που κανονικά θα διεξαγόταν σήμερα. Ο λόγος της μετάθεσης δεν είναι όπως λανθασμένα θεωρήθηκε το κακό κλίμα λόγω δημοσκοπήσεων αλλά ο χρόνος που απαιτείται για να προλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μέχρι να καταλήξει στα πρόσωπα που θα τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης απέναντι στους υπουργούς της κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, σκοπεύει να ανακοινώσει -εκτός απροόπτου- σκιώδεις υπουργούς και να προβεί σε έναν μίνι ανασχηματισμό.

Σε παράλληλο χρόνο, ξεκινάει το σχέδιο των εξορμήσεων στο λεκανοπέδιο Αττικής, αρχής γενομένης από αύριο Πέμπτη από μια μεσοαστική συνοικία των βορείων προαστίων, τη Νέα Ιωνία όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει σε ανοιχτό χώρο.

Στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν τέλος προνομιακό πεδίο τη Βουλή τόσο διότι συντηρείται το δίπολο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη όσο και γιατί δεν υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας που έχει παραιτηθεί από βουλευτής. Γι’ αυτούς τους λόγους θα συνεχιστεί η τακτική του «βομβαρδισμού» με επίκαιρες ερωτήσεις, τροπολογίες και λοιπές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες.