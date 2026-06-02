Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας – Στο 29,5% η ΝΔ

Νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας, λίγες ημέρες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των νέων κομματικών σχηματισμών του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 27–31 Μαΐου σε δείγμα 1.108 πολιτών με δικαίωμα ψήφου.



Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με ποσοστό 29,5%, παραμένοντας σταθερή σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, χωρίς ωστόσο να προσεγγίζει το όριο της αυτοδυναμίας. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το νέο κόμμα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα, με σημαντική διαφορά 14 μονάδων από την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εισόδου του στο πολιτικό σκηνικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «μάχη» για την τρίτη θέση, όπου ΠΑΣΟΚ και το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εμφανίζονται σε κοντινή απόσταση, ενώ αξιοσημείωτες απώλειες καταγράφουν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας. Με βάση τη δημοσκόπηση, στη Βουλή φαίνεται να εισέρχονται οκτώ έως εννέα κόμματα, με το ΜέΡΑ25 να κινείται οριακά γύρω από το 3% και τη Φωνή Λογικής στο 3,5%.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με μεγάλη διαφορά, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί στη δεύτερη θέση και ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει μονοψήφια ποσοστά.

Σε επίπεδο ποιοτικών χαρακτηριστικών, πάνω από τους μισούς πολίτες δηλώνουν ότι βασικό κριτήριο επιλογής κυβέρνησης αποτελεί η βελτίωση της καθημερινότητας, με έμφαση στον ρεαλισμό των προγραμμάτων και τις προοπτικές εφαρμογής τους.



Η δημοσκόπηση αποτυπώνει επίσης το ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο νέων κομματικών σχηματισμών, όπως ενός πιθανού κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο εκτιμάται ότι θα αντλούσε στήριξη κυρίως από τη ΝΔ, δημιουργώντας νέες ισορροπίες στο εκλογικό σώμα.



Παράλληλα, καταγράφεται το προφίλ των ψηφοφόρων των νέων κομμάτων, αλλά και οι διαφοροποιήσεις στην εικόνα του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το παρελθόν, όπως τις αντιλαμβάνονται οι πολίτες.

Τέλος, η έρευνα εξετάζει και τη στάση απέναντι σε κυβέρνηση συνεργασίας, σε ένα ιδιαίτερα κατακερματισμένο πολιτικό περιβάλλον, ενώ καταγράφεται αυξημένη ανησυχία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις εξελίξεις στην περιοχή.