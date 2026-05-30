Το Mαξίμου «διαβάζει» την ALCO: Στην κεντροαριστερά η μάχη για το «τρόπαιο» της 2ης θέσης

Στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται από χθες το μεσημέρι η δημοσκόπηση της ALCO, που παρουσίασε ο FLASH και καταγράφει τις πολιτικές τάσεις ενός ουσιωδώς νέου πολιτικού σκηνικού μετά την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο πρωθυπουργός πληροφορήθηκε την πρώτη δημοσκόπηση, που καταγράφει πρόθεση ψήφου για τα δύο νέα κόμματα, εν πτήση προς την Κρήτη, την ώρα, που οι επιτελείς του στο Μέγαρο Μαξίμου επιχειρούσαν να ανιχνεύσουν τα κεντρικά μηνύματα της μέτρησης, που άνοιξε το παράθυρο προς τις…επικαιροποιημένες πολιτικές ισορροπίες λίγους μήνες πριν από την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, που μίλησε στον FLASH, παρατηρεί ότι η έρευνα της ALCO επιβεβαιώνει κατ ουσίαν τη θεώρηση της Ηρώδου Αττικού ότι οι ανατροπές και η γενικότερη αναταραχή, που προκαλούνται από την έλευση των δύο νέων πολιτικών σχηματισμών, δεν αφορά σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) - ωστόσο το πολιτικό σκηνικό όπως γνωρίζουν μπορεί εκ νέου να αλλάξει, δημοσκοπικά, σε περίπτωση που εν τέλει ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.

Επί του παρόντος, η ΝΔ σημειώνει οριακή άνοδο στα ποσοστά της, κάτι, που σε μία πρώτη ανάγνωση, μπορεί να αποδοθεί στην ενεργοποίηση των αντανακλαστικών μέρους δυσαρεστημένων μέχρι χθες ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος έπειτα από την επίσημη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.

@flashgrofficial Νέοι παίκτες, νέες ισορροπίες και ένα πολιτικό σκηνικό που μοιάζει να ξαναστήνεται από την αρχή. Η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα και Καρυστιανού δείχνει δυναμική είσοδο και έντονες ανακατατάξεις σε όλο το πολιτικό φάσμα. Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει άμεσο άλμα στη δεύτερη θέση, ενώ η Μαρία Καρυστιανού πιέζει ασφυκτικά το ΠΑΣΟΚ και αλλάζει τα δεδομένα. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με το μεγάλο ερώτημα πλέον να είναι ποιος μπορεί πραγματικά να την απειλήσει. Οι συσπειρώσεις ξεκινούν τώρα και η μάχη μόλις άναψε. 📷 Σπύρος Μουρελάτος (@spyridonmourelatos ) 📷📷 Γιάννης Τσακμακίδης ( @yiannistsakmakidis ) 📷 Χριστίνα Κεκεμπάνου ( @xristina.kapa.13 ) ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Στο κυβερνητικό επιτελείο στέκονται επίσης και σε ακόμη ένα εύρημα, ήτοι σε αυτό το άθροισμα του 43%, που απαντά «κανένας» και «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ» στο ερώτημα ποιος εκ των πολιτικών του αντιπάλων θα δυσκολέψει περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απάντηση, που όπως τονίζεται, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η πρωτιά Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας δεν αμφισβητείται προς το παρόν.

Άλλωστε, έτερος κυβερνητικός αξιωματούχος παραπέμπει στη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού από το Συνέδριο του Economist και του powergame.gr στα Χανιά, όπου επέμεινε αφ ενός στην προσήλωση της κυβέρνησης σε ζητήματα καθημερινότητας και δη στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής, πάντα εντός των επιτρεπόμενων δημοσιονομικών ορίων και αφ ετέρου στην αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας να πείσει μία κρίσιμη μάζα ψηφοφόρων ότι θα υλοποιήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις εν όψει των επερχόμενων εκλογών.

Πάντως, μελετώντας τη δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του FLASH, κυβερνητικά στελέχη παρατηρούν τη δυσχερή θέση στην οποία περιέρχεται πλέον το ΠΑΣΟΚ, καθώς η σημαντικότερη ανατροπή αφορά στην απώλεια της δεύτερης θέσης από την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα και είναι ενδεικτικές οι πρώτες αμήχανες αντιδράσεις στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στα νέα δημοσκοπικά δεδομένα.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο ο πρώην πρωθυπουργός είναι ένας γνώριμος αντίπαλος με τις πρώτες ευθείες κυβερνητικές βολές να στοχεύουν τα πεπραγμένα του την περίοδο 2015 – 2019, αλλά και το ανεφάρμοστο των σημερινών του προτάσεων. Στο κυβερνητικό επιτελείο θέτουν στο μικροσκόπιο τους το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και τις εισροές, που αυτό φαίνεται πως έχει από τη Νέα Δημοκρατία κυρίως από δυσαρεστημένους ψηφοφόρους που ίσως αναζητήσουν στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» νέα πολιτική στέγη απορρίπτοντας αυτή τη φορά την αποχή.

Ήδη, πάντως, από τις προηγούμενες ημέρες, το κυβερνών κόμμα είχε φροντίσει να υψώσει αμυντικά τείχη έναντι των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε χθες από τα Χανιά ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με το λαικισμό στο παρελθόν και πως τώρα ορισμένοι θέλουν να πειραματιστούμε εκ νέου τόσο με το λαικισμό, όσο και με το rebranding, υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι από τα δύο νέα κόμματα απουσιάζει το προγραμματικό περιεχόμενο και συγκεκριμένα μία συνεκτική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.