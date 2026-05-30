Τίτλοι τέλους για την ΚΟ της Νέας Αριστεράς: Αποχωρούν Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές

Σε διάλυση οδηγείται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς, όπως αναμενόταν εδώ και αρκετές ημέρες, μία σειρά από βουλευτές του κόμματος πρόκειται να ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους, στο φόντο και της συγκρότησης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», επτά από τους έντεκα βουλευτές που απαρτίζουν την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς αναμένεται να αποχωρήσουν την Τρίτη (2/6) από το κόμμα, ενώ παράλληλα το ίδιο θα κάνουν δεκάδες στελέχη του κόμματος.

Ειδικότερα, την αποχώρησή τους αναμένεται να ανακοινώσουν οι: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Μετά τις εξελίξεις, στη Βουλή θα παραμείνουν ως εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς οι Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας και Σία Αναγνωστοπούλου, ωστόσο πλέον δεν θα μπορούν να απαρτίσουν κοινοβουλευτική ομάδα.

Μαζί με τους βουλευτές, αποχωρούν και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γραμματείς Νομαρχιακών Επιτροπών και άλλα στελέχη, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 170 άτομα.

Οι εσωτερικές διαφωνίες είχαν γίνει έντονες εδώ και μήνες, με κορύφωση στο συνέδριο και με την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία.