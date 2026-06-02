Διαλύεται η ΚΟ της Νέας Αριστεράς - Παραδίδει τη βουλευτική της έδρα η Έφη Αχτσιόγλου

Στα εξ ων συνετέθη διαλύεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς πριν από λίγα λεπτά συνολικώς έξι βουλευτές απέστειλαν και επισήμως επιστολές ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Είχε προηγηθεί κοινή επιστολή προς τον επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, με την οποία γνωστοποίησαν την απόφασή τους να αποχωρήσουν από το κόμμα μαζί με άλλα 143 στελέχη.

Ο λόγος για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση,, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Νάσο Ηλιόπουλο, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Ταυτοχρόνως, η Έφη Αχτσιόγλου με δήλωσή της, ανακοινώνει πως παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα. Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών είναι ο Γιάννης Δραγασάκης.

Μετά την ανεξαρτητοποίηση των πάλαι ποτέ κορυφαίων στελεχών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτηση Αχτσιόγλου, ακριβώς μία εβδομάδα μετά τα αποκαλυπτήρια της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς παύει να υφίσταται.

Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, ο ελάχιστoς απαιτoύμενoς αριθμός βoυλευτών για τη συγκρότηση και διατήρηση μιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας oρίζεται σε δέκα (ο πήχης πέφτει στους πέντε βουλευτές μόνο για ΚΟ που προέρχεται από κόμμα εκλεγμένο στις εθνικές εκλογές).

Για το τυπικό πάντως, οι επιστολές θα πρέπει πρώτα να αναγνωστούν στην Ολομέλεια, το πρωί της Τετάρτης.

Υπενθυμίζεται πως πρώτος την πόρτα της εξόδου άνοιξε προ ολίγων ημερών ο βουλευτής Ροδόπης, Οζγκιούρ Φερχάτ, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε μειώνοντας την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Αριστεράς σε 11 βουλευτές.

Από τη δημιουργία λόγω Κασσελάκη στη διάλυση ελέω Τσίπρα

Η Νέα Αριστερά προέκυψε μετά την ομαδική ανεξαρτητοποίηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της επέλασης του… τυφώνα Κασσελάκη.

Πρώτα διεγράφη η τάση Ομπρέλα (Ευκλείδης Τσακαλώτος και Πέτη Πέρκα) και ύστερα ανεξαρτητοποιήθηκαν εννιά βουλευτές (Σία Αναγνωστοπούλου, Έφη Αχτσιόγλου, Χουσείν Ζεϊμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Φερχάτ Οζγκιούρ, Θεανώ Φωτίου, Αλέξης Χαρίτσης).

Το Δεκέμβριο του ‘23 οι ανεξάρτητοι βουλευτές συγκρότησαν νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα με επικεφαλής τον Αλέξη Χαρίτση.



Δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι βουλευτές

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις, οι ανεξάρτητοι βουλευτές καθίστανται δεύτερη δύναμη στη Βουλή, καθώς πλέον ανέρχονται σε…. 39, την ώρα που η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αριθμεί 32 βουλευτές.

Οι ανεξάρτητοι αποτελούν μια ετερόκλητη και ετερόδοξη ομάδα, η οποία αποτελείται από βουλευτές σχεδόν όλων των κομμάτων. Η μόνη ΚΟ που δεν έχει καταγράψει απώλειες είναι εκείνη του ΚΚΕ.

Πλέον, η Βουλή γίνεται επτακομματική. Υπενθυμίζεται πως η Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του ‘23 ήταν οκτακομματική, καθώς υπήρχε και η ΚΟ των Σπαρτιατών που διαλύθηκε μετά την απόφαση του Εκλογοδικείου για την έκπτωση τριών βουλευτών από το αξίωμά τους.