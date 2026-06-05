Και επισήμως εκτός Βουλής η Έφη Αχτσιόγλου - Στη θέση της ο Δραγασάκης

Ανακοινώθηκε και επισήμως στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή της Έφης Αχτσιόγλου προς τον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία τον ενημερώνει για την απόφασή της να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.

Την έδρα της μέχρι πρότινος βουλευτού της Νέας Αριστεράς καταλαμβάνει ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, Γιάννης Δραγασάκης. Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, ο Γιάννης Δραγασάκης θα επιστρέψει στα κοινοβουλευτικά έδρανα ως ανεξάρτητος, καθώς δεν προτίθεται να παραμείνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό σημαίνει ότι, όπως όλα δείχνουν, αμέσως μόλις ορκιστεί βουλευτής στην Ολομέλεια θα στείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης.

Η επιστολή παραίτησης της Έφης Αχτσιόγλου στον Νικήτα Κακλαμάνη: