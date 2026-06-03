Αχτσιόγλου: «Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα» - Τι είπε για Τσίπρα

Την απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα περιέγραψε ως ζήτημα αρχής και συνείδησης η Έφη Αχτσιόγλου, μετά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.

Μιλώντας στο MEGA το πρωί της Τετάρτης (3/6), υπογράμμισε ότι τόσο η αποχώρησή της όσο και η απόφαση να παραδώσει την έδρα είναι «αυτοτελείς».

Όπως ανέφερε, η επιλογή αποχώρησης από τη Νέα Αριστερά βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η πορεία του κόμματος, όπως εκφράζεται από τη σημερινή του ηγεσία, είναι αδιέξοδη.

«Δεν με εξέφραζε πλέον η παρουσία στη Βουλή»

Η ίδια εξήγησε ότι η παραμονή της στο Κοινοβούλιο δεν την εξέφραζε πλέον, εφόσον δεν υπήρχε πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί.

«Με τη διαδρομή που έχω και την πολιτική ευθύνη που φέρω, θεώρησα ότι θα έπρεπε να καταλήξω και στην παράδοση της βουλευτικής έδρας», σημείωσε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι σέβεται όσους επέλεξαν να παραμείνουν και να συνεχίσουν ως ανεξάρτητοι βουλευτές.

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού πολιτικού πόλου που θα αντιπαρατίθεται προγραμματικά στη Δεξιά, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και κυβερνητικής προοπτικής.

Όπως είπε, η ουσία της πολιτικής είναι η δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, με έμφαση σε ζητήματα όπως οι μισθοί, η φορολογία και τα εργασιακά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Αριστερά δεν εξελίχθηκε όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, παρά το γεγονός ότι δημιουργήθηκε με στόχο τη συσπείρωση δυνάμεων και τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου.

«Καμία επικοινωνία με Τσίπρα από το 2023»

Αναφερόμενη στον Αλέξης Τσίπρας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μαζί του από το 2023, ενώ τόνισε ότι η απόφασή της δεν συνδέεται με τις πρόσφατες πολιτικές πρωτοβουλίες του.

Ωστόσο, σημείωσε ότι οι εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς δημιουργούν νέα δυναμική και κινητικότητα, κάνοντας λόγο για διεργασίες και πιθανές συσπειρώσεις.

«Δεν αποχωρώ από την πολιτική»

Η Έφη Αχτσιόγλου ξεκαθάρισε ότι δεν εγκαταλείπει την ενεργό πολιτική δράση, αλλά θα συνεχίσει να αγωνίζεται ως πολίτης για την πολιτική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Όπως υπογράμμισε, η απόφαση να παραδώσει την έδρα ήταν θέμα προσωπικής συνέπειας, με βάση την πολιτική της διαδρομή και τις αρχές της.