Χαρίτσης για Τσίπρα: «Το κοιτάμε με ενδιαφέρον, χρειάζεται όμως πολιτικό σχέδιο»

Τους λόγους που οδήγησαν τον ίδιο και ομάδα στελεχών στην αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανέλυσε ο Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη αλλά πολιτικά αναγκαία απόφαση.



Όπως ανέφερε το βράδυ της Τρίτης (2/6) στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action24, η σημερινή ημέρα είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για όλους όσοι συμμετείχαν στην απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική δεν είναι μια διαδικασία χωρίς ανθρώπινο στοιχείο. «Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Αναγκαία πολιτικά, αλλά αυτό δεν παύει να περικλείει συναισθήματα και δυσκολίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Ο Αλέξης Χαρίτσης εξήγησε ότι οι λόγοι της αποχώρησης αποτυπώνονται σε κείμενο που συνυπογράφουν 150 στελέχη, πρώην βουλευτές και μέλη κομματικών οργάνων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βασική διαφωνία αφορά τη στρατηγική πορεία που έχει επιλέξει η Νέα Αριστερά. «Σεβόμαστε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων και τις απόψεις των συντρόφων μας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η πορεία που έχει επιλεγεί είναι αδιέξοδη και οδηγεί στην πολιτική περιθωριοποίηση», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν ιδιαίτερα τον χώρο της Αριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. «Θεωρούμε ευθύνη μας να δηλώσουμε παρόντες σε αυτές τις διεργασίες», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συμμετοχής στις εξελίξεις που διαμορφώνονται στον προοδευτικό χώρο.

Ο κ. Χαρίτσης ξεκαθάρισε ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η αναζήτηση κοινών σημείων και η ενότητα των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, σημειώνοντας πως οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες καθιστούν αυτή την ανάγκη πιο επιτακτική από ποτέ. «Το ζήτημα της συσπείρωσης δυνάμεων και της ενότητας της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτικό από ποτέ. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και θα συμβάλουμε στην προσπάθεια αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως είπε, διαπιστώνει ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες, ακόμη και εκτός των υφιστάμενων κομματικών σχηματισμών, αντιλαμβάνονται την ανάγκη για ευρύτερες συγκλίσεις και συνεργασίες, στη βάση ενός σαφούς πολιτικού σχεδίου που θα μπορεί να απευθυνθεί πειστικά στην κοινωνία.



Αναφερόμενος στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναγνώρισε ότι η επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού άλλαξε τα δεδομένα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. «Η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου φορέα δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική και τάραξε τα λιμνάζοντα νερά στον χώρο της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης», σημείωσε.



Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, μεγάλα τμήματα του αριστερού και προοδευτικού κόσμου είχαν απομακρυνθεί από την ενεργό πολιτική συμμετοχή. Παράλληλα, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η κοινωνική δυναμική που καταγράφεται γύρω από το νέο εγχείρημα δεν αρκεί από μόνη της για να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή. «Χρειάζεται μεγαλύτερη προγραμματική σαφήνεια και ένα πολιτικό σχέδιο που να μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή», ανέφερε, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για τον τρόπο λειτουργίας του νέου φορέα μέχρι σήμερα.

Παρότι δήλωσε ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επέμεινε ότι το ουσιαστικό ζητούμενο είναι η δημιουργία ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών συσπειρώσεων. «Το πιο σημαντικό δεν είναι οι μικροανταγωνισμοί στον χώρο της Αριστεράς, αλλά η δυνατότητα να διαμορφωθεί μια πλειοψηφική πρόταση απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ανέφερε.



Χρησιμοποίησε μάλιστα μια χαρακτηριστική πολιτική μεταφορά για να περιγράψει τη στρατηγική που θεωρεί αναγκαία για τον προοδευτικό χώρο: «Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Το θέμα είναι να μπορείς να κατακτήσεις την πόλη».



Ερωτηθείς για την πρόταση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα περί πιθανής συνεργασίας μεταξύ του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ σε ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές, ο κ. Χαρίτσης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωπική θέση του δημάρχου και όχι για επίσημη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη.

Παράλληλα, εμφανίστηκε θετικός στη συζήτηση για ευρύτερες πολιτικές συνεργασίες, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση την ύπαρξη συγκεκριμένου πολιτικού σχεδίου και προγραμματικής συμφωνίας. «Δεν αρκεί να λέμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Το ερώτημα είναι με ποιους όρους, με ποιο πρόγραμμα και για ποιο σκοπό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν απορρίπτει εκ των προτέρων προτάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ευρύτερες προοδευτικές συγκλίσεις.

Ο ίδιος επανέλαβε πάντως ότι, κατά την άποψή του, το πρώτο ζητούμενο παραμένει η αναζήτηση της ενότητας στον χώρο της Αριστεράς, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για ευρύτερες συνεργασίες.