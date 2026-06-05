Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας - Στη θέση του Ταγαρά
Ορκίστηκε βουλευτής ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, καταλαμβάνοντας τη θέση του Νίκου Ταγαρά, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη εβδομάδα.
Βουλευτής ορκίστηκε ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, στη θέση του Νίκου Ταγαρά ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα μετά από μάχη με τον καρκίνο.
Ο νέος βουλευτής Κορίνθου της Νέας Δημοκρατίας έδωσε θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει άμεσα κοινοβουλευτικά καθήκοντα.
«Συγχαρητήρια! Καλή δύναμη και Υγεία!» του ευχήθηκαν οι συνάδελφοί του.
Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός.