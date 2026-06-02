«Καύσωνας Τσίπρα» στην Κεντροαριστερά - Ξεκινάει η «Εβδομάδα των Παθών» για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Εκτός απροόπτου, σήμερα, επτά βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταθέτουν τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης. Χθες ο Πέτρος Κόκκαλης παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου στο «Κόσμος», οικολογική και πολιτική κίνηση που είχε ιδρύσει ο ίδιος.

Στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί ένας σιωπηρός εμφύλιος, τα «Δεκεμβριανά» του οποίου αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή. Εκτός αν στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας κατατεθεί διαφορετική εισήγηση από τον Σωκράτη Φάμελλο και με κάποιο «μαγικό τρόπο» δοθεί η ανύπαρκτη προσώρας Σολωμοντεια Λύση.



Αλλά και το ΠΑΣΟΚ, στο εσωτερικό του, δεν μοιάζει με κόμμα που ετοιμάζεται πυρετωδώς να κερδίσει έστω και μια ψήφο την Ν.Δ. και τον ΚυριάκοςΜητσοτάκη. Η πρόταση Δούκα, προκάλεσε νέα μεγάλη αναταραχή και εκεί που, μετά το συνέδριο όλα έμοιαζαν «ειρηνικά», δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο απέναντι στο δήμαρχο Αθηναίων ενώ κάποιοι φωτογράφιζαν και μελλοντική συνεργασία του ιδίου με τον Αλέξη Τσίπρα…



«Εβδομάδα των Παθών» στον ΣΥΡΙΖΑ - Δεν πανηγυρίζει τις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται στις πρώτες τουλάχιστον δημοσκοπήσεις να είναι δεύτερος και να ηγείται της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, να είναι το «αντίπαλο δέος» απέναντι στον πρωθυπουργό. Κάποιοι υποστηρίζουν πως είναι νωρίς για οποιοδήποτε συμπέρασμα. Ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση με ψυχραιμία και προετοιμάζεται για το «μεγάλο, δημοκρατικό ταξίδι του καλοκαιριού». Ένα πολιτικό και προεκλογικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα κατά το οποίο θα παρουσιάσει το δικό του ιδεολογικό μανιφέστο και τις προτάσεις του για την Ελλάδα του 2030.



Όπως λένε και στενοί του συνεργάτες «παρά τις όποιες φημολογίες, καμία συμφωνία δεν υπάρχει» ενώ συνεχίζουν να τονίζουν πως «οι δυο βασικές προϋποθέσεις ισχύουν: καμία συνεργασία με κόμμα και με ομάδα βουλευτών».



Είναι γεγονός πως η τρέχουσα εβδομάδα μπορεί να αποδειχθεί και καθοριστική για το μέλλον της Αριστεράς. Η Νέα Αριστερά δεν θα συνεχίσει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα και κανείς δεν γνωρίζει την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν ήδη συζητήσεις με άλλα κόμματα εξωκοινοβουλευτικά αλλά χωρίς κατάληξη μέχρι στιγμής. Πολλοί αναμένουν την εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ ενώ κάποιοι συνεχίζουν και πιστεύουν πως είναι «δυνατή η αυτόνομη κάθοδος».



Η «Εβδομάδα των Παθών» για την Κουμουνδούρου μόλις ξεκίνησε. Και είναι μονόδρομος ο Γολγοθάς. Κάποιοι στρέφονται προσωπικά εναντίον του Σωκράτη Φάμελλου, ζητώντας την κεφαλή του επί πίνακι.

Το σίγουρο είναι πως το Σάββατο στη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής όλοι(;) θα επιδιώξουν να υπάρξει μια «καθαρή λύση». Η οποιαδήποτε καθυστέρηση, όπως εκτιμάται από το σύνολο των στελεχών, θα ισοδυναμεί με, εν τοις πράγμασι, αυτοδιάλυση. Ένα ερώτημα, επίσης, που πλανάται είναι αν θα γίνει αποδεκτός εντός της αιθούσης ο Παύλος Πολακης που είναι σίγουρο πως θα φτάσει ενώπιον των τηλεοπτικών καμερών με τη μηχανή του…