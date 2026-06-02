Τσίπρας και εθνικά θέματα: Με το καλό και στις Belharra

Δε χρειάζεται να γράψουμε σε αυτή τη μικρή δημοσιογραφική γωνιά για το ποια είναι η σχέση των συριζαίων με τα εθνικά θέματα, τις ένοπλες δυνάμεις κτλ.

Για να μη πέσει φωτιά να με κάψει, αναγνωρίζω πως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μικρή μετατόπιση προς «περιοχές» που κάποτε για τους εν λόγω θεωρούνταν ναρκοθετημένες από τους «εθνικιστές».

Με μια γομολάστιχα έρχεται να τα σβήσει όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας - της ΕΛΑΣ, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από τους πρώτους έσπευσε να βγάλει ανακοίνωση για τα επεισόδια στην Αλβανία - στα οποία υπήρξε και Έλληνας τραυματίας.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, μια ημέρα μετά (Δευτέρα) απευθύνθηκε με δήλωσή του προς τον Έντι Ράμα ο οποίος... έκρινε σκόπιμο να μιλήσει για «εθνικιστική ρητορική» κάνοντας ένα μεγάλο δώρο στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Και που είναι το ΠΑΣΟΚ σε όλο αυτό; Σε μία ανακοίνωση του Δημήτρη Μάντζου αν δε κάνω λάθος.

Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, στήνεται ένα κανονικό «πλιάτσικο» ψηφοφόρων του Κέντρου τους οποίους ο Τσίπρας ούτε να δει ζωγραφιστούς δεν ήθελε. Αλλά περασμένα, ξεχασμένα.

Όλες οι απαντήσεις είναι στις δημοσκοπήσεις: Εκεί όπου φαίνεται πως ο κ. Τσίπρας μια χαρά μπορεί να παίρνει ψηφοφόρους όχι μόνο από τις λεγόμενες «προοδευτικές δυνάμεις» αλλά και από «το Κέντρο και πέρα» όπως έχει πει ο κ. Σιακαντάρης.

Εμείς, από καρδιάς, ευχόμαστε με το καλό να κάνει επίσκεψη και στις Belharra.