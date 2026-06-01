Ο Πέτρος Κόκκαλης αποχωρεί από το... κόμμα του - Οδεύει προς Τσίπρα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της οικολογίας, μετά την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αρκετά κεντρικά στελέχη του χώρου να «φλερτάρουν» με την ένταξή τους στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛ.Α.Σ.

Ένας εξ αυτών είναι ο Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση του γραμματέα του κόμματος «Κόσμος», το οποίο ίδρυσε ο ίδιος. Παράλληλα, προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα, ενώ διαφαίνεται η προσέγγισή του στην ΕΛ.Α.Σ.

Την παραίτηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα social media, ο συμπρόεδρος του «Κόσμος», Νίκος Ράπτης, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κίνηση αυτή του Πέτρου Κόκκαλη «ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία».

Έκανε σαφές μάλιστα πως σε ό,τι τον αφορά «δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας».

Η ανάρτηση του Νίκου Ράπτη

«Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Πέτρος Κόκκαλης μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του ‘Κόσμος’ και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.

Ο Πέτρος Κόκκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του Κόσμου Πράσινη Συμφωνία. Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.

Σε ό,τι με αφορά δεν έχει νόημα να ασκώ πλέον τα καθήκοντα του συμπροέδρου του Κόσμου. Θα συμμετέχω στη Γραμματεία για να διευθετήσουμε τον οργανωτικό επίλογο της κοινής μας προσπάθειας.

Αυτό που δεν τελειώνει όμως, είναι η παρουσία της πολιτικής οικολογίας στα πολιτικά μας πράγματα. Γι’ αυτό προσκαλώ όσα μέλη και στελέχη του Κόσμου επιθυμούν να συντονιστούμε πολιτικά στο μέλλον, σε ανοικτή διαδικτυακή συνέλευση, το επόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 11 π.μ.

Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό συναπάντημα στον Πέτρο και στα άλλα μέλη και στελέχη του Κόσμου-Πράσινη Συμφωνία.

Νίκος Ράπτης

1/6/2026»