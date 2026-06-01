Καρφιά Μπιμπίλα για καλλιτέχνες της ΕΛΑΣ: «Ξαφνικά είστε μαχητικοί με τον Τσίπρα -Δεν φταίει το ΚΚΕ»

Αιχμηρός εμφανίστηκε ο Σπύρος Μπιμπίλας σχολιάζοντας τη στάση ορισμένων ηθοποιών απέναντι στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ). Ειδικότερα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ και νυν βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, έριξε «βολές» κατά ηθοποιών που πήγαν με το κόμμα Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως όσοι εκφράζουν πολιτικές θέσεις θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και στις συλλογικές διαδικασίες του κλάδου, συμβάλλοντας στις διεκδικήσεις για καλύτερες εργασιακές συνθήκες.



«Αυτοί όλοι οι ηθοποιοί που πάνε με τον κύριο Τσίπρα, καλό θα ήταν να είναι και στο Σωματείο, να κάνουν μια προσπάθεια να κάνουμε τις συλλογικές συμβάσεις και όχι να απέχουν ή να είναι απεργοσπάστες κάποιοι από αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «Buongiorno». Μάλιστα, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη στάση ορισμένων συναδέλφων του, λέγοντας: «Τα έχω μαζεμένα πάρα πολύ με τους ηθοποιούς. Όταν είσαι απεργοσπάστης και μετά πας με τον κύριο Τσίπρα, δεν υπάρχει συνέπεια».



Στη συνέχεια, ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στις εκλογές του ΣΕΗ, ασκώντας κριτική σε όσους επέλεξαν να απέχουν από τη διαδικασία, αλλά αργότερα εξέφρασαν παράπονα για το αποτέλεσμα.



«Όταν έχεις ένα Σωματείο ηθοποιών που μάχεται όλα αυτά τα χρόνια και είναι ανεξάρτητο κομματικά και δεν έρχεσαι να ψηφίσεις, κηρύττεις αποχή και μετά λες ότι έγινε κομματικό επειδή το κέρδισε το ΚΚΕ, τότε είσαι κατάπτυστος εσύ που δεν έρχεσαι. Δεν φταίει το ΚΚΕ που ήρθε και ψήφισε», δήλωσε.



Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στους νεότερους ηθοποιούς, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη χαμηλή συμμετοχή τους στα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου.



«Ξαφνικά είσαι μαχητικός με τον κύριο Τσίπρα, δεν έρχεσαι όμως να ψηφίσεις στο Σωματείο γιατί δεν πρόλαβες; Τέσσερις μέρες ήταν οι εκλογές. Δεν πρόλαβες, δεν σε ενδιαφέρει. Κήρυξες αποχή», είπε, προσθέτοντας ότι οι νέοι επαγγελματίες είναι εκείνοι που έχουν περισσότερο ανάγκη τη στήριξη και τη δράση του Σωματείου.

«Να μπουν και στα Σωματεία»

«Οι νέοι που θα έπρεπε πρώτοι να είναι στο Σωματείο, γιατί είναι εκείνοι που δεν πληρώνονται κανονικά. Εγώ είμαι παλιός ηθοποιός και πληρώνομαι πολύ καλά. Οι νεότεροι λοιπόν που δεν πληρώνονται, καλό θα ήταν να δραστηριοποιηθούν και να μην κάνουν μόνο τα τσιτάτα με τα κόμματα. Να μπουν και στα Σωματεία», σημείωσε.



Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας άφησε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να απομακρυνθεί από τη συνδικαλιστική ενασχόληση, τονίζοντας: «Εμείς φεύγουμε οι παλαιότεροι. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ».