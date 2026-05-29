ΕΛΑΣ – Τσίπρας: Αιχμηρή ανάρτηση για Πιερρακάκη και ψηφιακή δημοκρατία

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Απάντηση στον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη έδωσε η ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέσω σχετικής ανάρτησης, στην οποία γίνεται αναφορά στις υποκλοπές, στις απευθείας αναθέσεις και στην υπόθεση διάθεσης προσωπικών δεδομένων μαθητών σε ιδιωτική εταιρεία.

Η παρέμβαση ήρθε στον απόηχο δηλώσεων του κ. Πιερρακάκη για τη δέσμευση Τσίπρα σχετικά με την ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, όπου είχε αναφέρει ότι άκουσε «από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές».

Στην ανάρτησή της, η ΕΛΑΣ αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους επηρεάζει την καθημερινότητα, αλλά και στους κινδύνους που ενδέχεται να προκύπτουν, καθώς και στους κανόνες και τις ρυθμίσεις που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα γίνεται αναφορά σε ζητήματα που, σύμφωνα με την τοποθέτηση, έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο των πολιτικών επιλογών του κ. Πιερρακάκη και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ζήτημα της διαχείρισης δεδομένων και στις υποθέσεις παρακολουθήσεων, ενώ σχολιάζεται και «το τι πραγματικά σημαίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κ. Πιερρακάκη». Η ανάρτηση καταλήγει με την επισήμανση ότι υπάρχει και μια διαφορετική προσέγγιση, που συνοψίζεται στη φράση «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία».

Όλη η ανάρτηση της ΕΛ.Α.Σ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για “ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας”.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε ειρωνικά ότι δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ψηφιακή κυριαρχία.

Ας δούμε τι δεν καταλαβαίνει ο κ. Πιερρακάκης:

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αλλάζει τη ζωή μας.

Όμως, υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι.

Εξάρτηση από τους παρόχους υπολογιστικής υποδομής (cloyd) και τα παγκόσμια τεχνολογικά ολιγοπώλια.

Προσκόλληση αναγκαστική σε μία τεχνολογία χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

Ελλιπής προστασία των προσωπικών δεδομένων μας από την κακόβουλη χρήση τους.

Αυτοί οι κίνδυνοι εξηγούν γιατί η ΕΕ αυτή τη στιγμή επιμένει:

Θεσμοθετεί κανόνες για την αποφυγή εγκλωβισμού σε συγκεκριμένους παρόχους.

Θέτει ρήτρες διαλειτουργικότητας στο υπολογιστικό νέφος (“cloud”).

Προωθεί το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά πρότυπα και την ψηφιακή αυτονομία.

Αντίθετα, ο κ. Πιερρακάκης και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Προώθησαν την τεχνολογική εξάρτηση από τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Παρέδωσαν τα προσωπικά δεδεμένα 1,5 εκατομμυρίων μαθητών σε πολυεθνική.

Έφεραν ψηφιοποίηση χωρίς απαλοιφή της γραφειοκρατίας.

Επέβαλαν αδιαφάνεια στις συμβάσεις.

Η “αδιαφάνεια” που δεν καταλαβαίνει ο κ. Πιερρακάκης:

Από τον Οκτώβριο 2019 ως τον Απρίλιο 2022, προκηρύχθηκαν 1.551 διαγωνισμοί άνω του 1 δισ. Ευρώ, με 943 έργα έως 60.000 ευρώ, δηλαδή μέσα στο όριο που ο υπουργός κάνει “απεθείας ανάθεση”.

Και οι υποκλοπές μέσω Predator στον “ψηφιακό μετασχηματισκό” εντάχθηκαν από τον κ. Πιερρακάκη:

Το ΚΕΤΥΑΚ, η “παρα-ΕΥΠ” που “έτρεχε” το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό χρηματοδοτήθηκε από τον ψηφιακό πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης του κ. Πιερρακάκη με 40 εκατομμύρια ευρώ, με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΠ που είχε προϊστάμενο στο Μαξίμου τον ανιψιό του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη.

Ο “ψηφιακός μετασχηματισμός” του Κυριάκου Πιερρακάκη σημαίνει τελικά:

Τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της χώρας.

Διασπάθιση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.

Απειλές για τα προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία, και την εθνική ασφάλεια.

Υπάρχει άλλος δρόμος: ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία.

01 Κυριαρχία αντί εξάρτησης

Το κράτος να κρατά το δικαίωμα της απόφασης πάνω στα δεδομένα στις υποδομές και στο λογισμικό που χρησιμοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες.

02 Εθνικές τεχνολογικές υποδομές

Δημόσιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τους αλγόριθμους και την κυβερνοασφάλεια.



Τεχνητή νοημοσύνη με κανόνες και σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον, όχι δωρεά σε δέκα εταιρείες.



Αξιοποίηση των ΑΕΙ, των δημόσιων ερευνητικών κέντρων, του επιστημονικού δυναμικού της διασποράς.

Ρήτρες κυριαρχίας

Κάθε δημόσια σύμβαση έργου εξασφαλίζει:

Τα δεδομένα μένουν εντός ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας.



Δικαίωμα πλήρους ελέγχου φορητότητας και εξόδου.



Απαγόρευση εμπορικής εκμετάλλευσης των δεδομένων των πολιτών.

Ψηφιακή Δημοκρατία