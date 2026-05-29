Φάμελλος για Τσίπρα: Στρατηγική μου είναι η ενότητα - «Όχι» σε διλήμματα και πιέσεις

Την πρώτη του τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έκανε σήμερα (29/5) το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, αρχικά, τόνισε: «Η κοινωνία λέει ότι δεν πάει άλλο και ότι χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικής. Εμείς μιλήσαμε για την ανάγκη ενός προοδευτικού σχήματος. Πήραμε πολλές πρωτοβουλίες. Η βασική μου στρατηγική ήταν η ενότητα του προοδευτικού χώρου», σημειώνοντας παράλληλα πως ανέμενε το τελευταίο διάστημα «να έχουν γίνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση».

Αναφερόμενος στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, είπε: «Η πρωτοβουλία Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο. Η διακήρυξη σε πολλά σημεία δημιουργεί τη βάση για την ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να συγκλίνουν οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι η εισήγησή μου στην Κ.Ε. που θα γίνει το άλλο Σάββατο».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι βλέπει αρκετές συγκλίσεις με τον Αλέξη Τσίπρα: «Έχουμε κοινή αφετηρία. Δουλέψαμε μαζί. Δημιουργείται τώρα ένα ερώτημα: Θα είμαστε όλοι μαζί;».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε επίσης: «Η στρατηγική μου επιλογή είναι η ενότητα. Δεν έχει σημασία η καρέκλα, αλλά η ευθύνη. Δεν γίνεται πολιτική πίσω από κλειστές πόρτες. Ποτέ δεν ειπώθηκε ότι υπάρχουν κλειστά τηλέφωνα. Πρέπει να κάνουμε όλοι βήματα ενωτικά. Δεν πρέπει να βάζουμε διλήμματα, φραγμούς και πιέσεις».

«Δημιουργήθηκε αναστάτωση από τοποθετήσεις στελεχών μας»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για δηλώσεις στελεχών του κόμματος τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το νέο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος μίλησε για «τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που δημιούργησαν αναστάτωση» και πρόσθεσε: «Η παρουσία μας στην πολιτική έχει ταυτοτικό στοιχείο το εμείς, όχι το εγώ».

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολίασε: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει σοβαρό πρόβλημα όταν δέχεται κριτική στη Βουλή. Δεν θα το αναιρέσουμε αυτό».

Όσον αφορά την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ξεκάθαρος: «Δεν θα αφήσω την κατάσταση να μείνει σε ένα τέλμα. Χρειάζονται ξεκάθαρες απαντήσεις». Σε σχέση με τον Παύλο Πολάκη, τόνισε ότι «μια δημόσια τοποθέτηση που απαξιώνει τον πρόεδρο του κόμματος αμφισβητεί την ίδια την αξιοπιστία του κόμματος». Και κατέληξε πως «Με βάση την απόφαση του Συνεδρίου τα μέλη της Κ.Ο. είναι και μέλη της Κ.Ε.», απαντώντας στο ερώτημα για το αν ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Χανίων θα συμμετάσχει στην Κεντρική Επιτροπή.