ΣΥΡΙΖΑ: Τα «3Κ» που «θυσιάζουν» την έδρα τους για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Η 26η Μαΐου αποτελεί το σημείο μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, έχει ήδη προκαλέσει τεκτονικές δονήσεις στην Κουμουνδούρου. Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία αλλά ήταν μια ημερομηνία που ενδεχομένως να μετατραπεί σε «ιστορική» για το πάλαι ποτέ κυβερνητικό κόμμα της αριστεράς.

Όλοι γνώριζαν τι επρόκειτο να συμβεί. Και το αναμενόμενο και το επακόλουθο. Κυρίως τις συνέπειες. Επιπτώσεις που όπως έλεγε και υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, «τις είχαμε συζητήσει πολλές φορές». Ήδη έχει οριστεί η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για τις 4 Ιουνίου και στη συνέχεια, συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου.

Συνεδρίαση των δυο ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων του κόμματος, τα μέλη των οποίων καλούνται να αποφασίσουν για το παρόν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Πολλοί υποστηρίζουν πως οι αποφάσεις «πρέπει να ληφθούν εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα προκαλέσει τη μαζική φυγή μελών και στελεχών».

Οι τρεις πρώτοι στον προθάλαμο της εξόδου

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη εκδηλώσει τη διάθεση τους, όχι απλώς να ανεξαρτητοποιηθούν αλλά να παραιτηθούν εκ της κοινοβουλευτικής έδρας. Θα το είχαν κάνει ήδη αλλά η συνεδρίαση των κομματικών οργάνων, καθυστέρησε την κίνηση τους. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα λεγόμενα «3Κ»: Καραμέρος, Κόκκαλης, Κεδίκογλου.

Παραμένουν, όμως, σεβόμενοι τόσο τις κομματικές διαδικασίες όσο και την πλειοψηφική απόφαση που θα ληφθεί. Λέγεται πως η πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδος τηρεί σιγή ιχθύος αναμένοντας τις εξελίξεις και κυρίως την κατάλληλη ώρα για να παραιτηθούν.

Την ίδια στιγμή η μειοψηφική τάση ζητά μια απόφαση συγκεκριμένη που δεν θα «σπρώχνει το πρόβλημα κάτω από το χαλί», κερδίζοντας απλώς ένα ακόμη χρονικό διάστημα που το χαρακτηρίζει και ανούσιο και επικίνδυνο. Χαρακτηριστική είναι η δημόσια δήλωση του Νίκου Παππά που τόνισε πως: «πρέπει να συνεδριάσουμε γρήγορα, να τοποθετηθούμε με βάση τις νέες συνθήκες», επισημαίνοντας ότι πριν από την Κεντρική Επιτροπή της 6ης Ιουνίου «υπάρχει η Πολιτική Γραμματεία» και πως «η νέα συνθήκη επιβάλλει καθαρές κουβέντες». Όπως σημείωσε, «δεν έχει κανένας την πολυτέλεια ούτε της επαμφοτερίζουσας στάσης, ούτε το δικαίωμα της σιωπής, ούτε το δικαίωμα της αναβολής στη δημόσια τοποθέτηση».

Τα σύννεφα που μαζεύονται πάνω από την Κουμουνδούρου, μοιάζουν, πλέον απειλητικά για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται πως μετά τις κρίσιμες συνεδριάσεις θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων που θα είναι ανεξέλεγκτο.